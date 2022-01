Stasera in tv lunedì 10 gennaio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 10 gennaio 2022. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro. Su Nove il reality Little Big Italy.

Stasera in tv lunedì 10 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non mi lasciare. I primi due episodi. Roma. Il vicequestore Elena Zonin (Vittoria Puccini) indaga sulle reti di pedofili responsabili del rapimento e del traffico di minori. Quando a Venezia viene ritrovato il corpo di un bambino, Elena si trasferisce in laguna e collabora con il suo ex fidanzato Daniele (Alessandro Roja). Nel secondo episodio, il piccolo Angelo scappa dalla Casa Famiglia e va a Venezia convinto di poter incontrare Elisa e di fuggire con lei. Elena e Daniele, grazie alle informazioni che ottengono da Karim, catturano un losco personaggio detto il Cioro.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Nuovo appuntamento con le inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci. Tra i più seguiti reportage di questa edizione, “Storia di una concessione pubblica tra carenze di manutenzione e di personale” di Walter Molino, dedicata alla tragedia della Funivia di Mottarone.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Il sodalizio artistico fra gli scrittori Carlo Fruttero (1926-2012) e Franco Lucentini (1920-2002) raccontato da un documentario della serie “L’altro ‘900”. Sono stati la più celebre coppia del giallo e del giornalismo italiano.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Giunto alla quarta edizione, il programma nato nel settembre 2018 e condotto da Nicola Porro riparte dopo la breve interruzione natalizia. Dal Centro Safa Palatino di Roma, il giornalista si confronta con i suoi ospiti a proposito della situazione sanitaria, ma anche rispetto all’agenda del premier Draghi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende della Casa. Gli ascolti della versione celebrities del reality di Alfonso Signorini ottengono ogni settimana uno share superiore al 21%. Nuovi concorrenti sono entrati nella casa nel 2022 e forse, prossimamente, ne arriveranno altri.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Continua il viaggio di Roberto Giacobbo tra Malta, Stati Uniti ed Egitto. E poi nel nostro Paese, a Roma, Venezia, Napoli, Sardegna e sull’Isola d’Elba. Ogni puntata si apre e si chiude con uno spazio fisso, “Un museo in 10 minuti” in apertura, e lo spazio dedicato alle sindromi più atipiche in chiusura.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La puntata è ambientata a d Amsterdam dove Francesco Panella ci porta a scoprire la migliore cucina italiana della città. In palio per il concorrente vincitore c’è una bonus card valida un anno per mangiare nel suo ristorante del cuore.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Paul è arrivato a pesare circa 300 chili e la sua fidanzata crede che la situazione dell’uomo sta degenerando senza speranza. Paul, nel frattempo, teme che la sua relazione possa finire subito dopo il controllo di Houston.

Su Sky Cinema Uno, la fiction A casa tutti bene – La serie. La cantante e attrice Emma Marrone, già diretta da Muccino in “Gli anni più belli” interpreta Luana, la fidanzata di Riccardo Mariani. Emma è anche la protagonista di “Il ritorno”, il nuovo film di Stefano Chiantini.

I film di questa sera lunedì 10 gennaio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1959, di John Ford, Soldati a cavallo, con John Wayne, William Holden. Durante la guerra di Secessione, un colonnello nordista, a capo di due reggimenti di cavalleria, deve distruggere le linee ferrate che portano rifornimenti ai sudisti.

Su La7, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Tom Tykwer, The International – Denaro nell’ombra, con Clive Owen. L’agente dell’Interpol Salinger e l’assistente del procuratore di Manhattan, Eleanor Whitman, collaborano per smascherare le attività illegali di alcune importanti banche.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, M. B. Jordan. Adonis Creed vuole seguire le orme del padre, morto sul ring. Parte allora per Philadelphia, con l’intento di incontrare il grande Rocky Balboa e chiedergli di fargli da allenatore.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1998, di Tony Kaye, American History X, con E. Norton. Derek, un giovane razzista, finisce in carcere per aver ucciso due ragazzi di colore. Quando torna in libertà gli amici e il fratello, fanatici aderenti a un movimento neonazista, lo accolgono come un eroe.

Stasera in tv lunedì 10 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2006, di Clint Eastwood, Flags of our fathers, con Ryan Philippe. John, Renè e Ira, tre dei sei marine che alzarono la bandiera americana al termine della battaglia di Iwo Jima, vengono portati in tour negli Usa per raccogliere fondi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1970, di G. Seaton, Airport, con Burt Lancaster. Una bomba esplode sul volo Chicago-Roma. Tra il panico generale, il comandante Vernon tenta un atterraggio d’emergenza, supportato da Bakersfeld, direttore dell’aeroporto di Chicago.