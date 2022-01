Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate 10-14 gennaio, il ritorno di Dante Romagnoli

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 10-14 gennaio. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 10-14 gennaio

Al Paradiso arriva un’importante proposta di collaborazione dall’America e Flora, che doveva tornare dalle ferie natalizie, sembra sparita nel nulla. Irene è in ristrettezze economiche e cerca una nuova coinquilina per far fronte alle spese casalinghe. Flavia coglie in flagrante Ludovica e Marcello. Ezio è intenzionato a dire tutta la verità a Veronica.

Puntata 11 gennaio

Ancora nessuna notizia di Flora. Irene continua la ricerca della nuova coinquilina. Vittorio scopre che la Palmieri non può soddisfare le richieste degli americani e deve trovare una soluzione. Flavia rivela a Ludovica di sapere di lei e Marcello e la mette di fronte a un aut-aut. Durante una prova vestiti salta fuori una traccia del passato di Gloria che potrebbe compromettere il suo segreto.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 12 gennaio

Flora è pronta a lasciare villa Guarnieri. Ancora nessuna soluzione per far fronte alle richieste degli americani. Scopriamo come è andata l’operazione di Tina. Gloria decide di lasciare il braccialetto a Ezio che non sa se darlo o meno a Stefania: Veronica gli consiglierà come prendere la decisione giusta.

Puntata 13 gennaio

Ludovica non vuole cedere al ricatto della madre ed è pronta a rinunciare alla sua rendita per difendere il suo rapporto con Marcello. Iniziano i colloqui di Irene per la ricerca della coinquilina. Vittorio ha preso una decisione riguardo all’affare con gli americani. Marco propone ad Adelaide di sostituire la cavallerizza del circolo con Gemma: lei accetterà?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 14 gennaio

Ernesta annuncia la sua partenza da Milano. Umberto ha scritto una lettera a Floria dove le parla di come sono andate realmente le cose con Achille Ravasi e lei decide di restare a villa Guarnieri. Maria scopre che Irene sta cercando una coinquilina a sua insaputa e se la prende con lei. Ezio ha finalmente ottenuto il certificato di morte di Gloria, ma scopriamo che Veronica consce tutta la verità. A sorpresa, al Paradiso, torna Dante Romagnoli.