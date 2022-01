Stasera in tv martedì 11 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 11 gennaio 2022. Su Raidue la comicità di Enrico Brignano con il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Su La7 l’attualità con il programma Di martedì, condotto da Giovanni Floris.

Stasera in tv martedì 11 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Meraviglie. Nella terza puntata Alberto Angela parte dalla Villa Reale di Monza: 740 stanze che occupano solo una piccola parte dell’immenso parco di 700 ettari. Qui incontra Sandro Mazzola, che parla del suo rapporto con il parco. Le telecamere si spostano poi a Tivoli per scoprire Villa Adriana e Villa d’Este.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Un’ora sola vi vorrei. Terza puntata dello show di Enrico Brignano che, in un’ora e poco più, racconta con il sorriso la situazione del nostro Paese. Ritroviamo anche Flora Canto, compagna di Brignano, con l’ormai tradizionale “scena del letto”, ispirata alla sequenza che chiudeva ogni puntata della sitcom “Casa Vianello”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Archiviata la pausa per le feste, Bianca Berlinguer riprende il dialogo con i telespettatori e, purtroppo, è costretta a riprendere da dove si era interrotta: dall’analisi dei dati relativi ai contagi da Covid, che a causa della variante Omicron sono cresciuti notevolmente in occasione del Natale.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Ogni occasione è buona per difendere i cittadini dal pressappochismo e, in certi casi, dall’arroganza del potere: è questa la convinzione di Mario Giordano che, anche nella prima puntata del 2022, spiega alla sua maniera l’evoluzione della pandemia. Continua poi la caccia ai ladri di case.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality Back to School. Anche stasera dodici “maestrini” cercano di insegnare la geografia, l’aritmetica e altre materie a sei “ripetenti” celebri, che hanno accettato di mettersi in gioco per rifare l’esame di quinta elementare. Ogni fase del loro percorso, fino alla prova finale, è seguita e commentata per noi da Nicola Savino.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Servizi esclusivi, grandi ospiti e i sondaggi di Nando Pagnoncelli: questi gli “ingredienti” con i quali Giovanni Floris cercherà di illustrare i temi di attualità. A partire dalle misure per arginare i contagi della variante Omicron.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio presenta la seconda puntata del programma in cui alcuni single s’incontrano per un appuntamento al buio in un ristorante di Roma. Questa sera partecipano Federica e Giuliano e Marco e Giulia. Scoccherà la scintilla tra di loro?

I film di questa sera martedì 11 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Breck Eisner, The last witch hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel. Kaulder, cacciatore di streghe immortale, affronta le creature maligne che minacciano New York. Tra loro c’è la perfida Regina, da lui uccisa in passato.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Asghar Farhadi, Tutti lo sanno, con Penelope Cruz. Laura ritorna nella sua cittadina natale appena fuori Madrid per prendere parte al matrimonio della sorella. Ma la riunione familiare finirà per portare a eventi inaspettati.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2000, di J.J. Annaud, Il nemico alle porte, con Jude Law. Stalingrado, 1942: durante il lungo e drammatico assedio della città, l’infallibile cecchino Vassili diventa ben presto un eroe nazionale e simbolo della Resistenza.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2008, di Roger Donaldson, La rapina perfetta, con Jason Statham. Londra. Terry, un balordo di mezza tacca, cerca di cambiar vita ma l’incontro con una ragazza lo porta a tentare una rapina. Il colpo riesce, però il gioco gli sfugge di mano.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1964, di Raoul Walsh, Far West, con James Gregory. Dopo una prima cruenta battaglia con la tribù di Falco Nero, il generale Quait tenta la strada della trattativa. Decide così di affidare la missione al giovane tenente Hazard e a una guida indiana.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1995, di Carlo Verdone, Viaggi di nozze, con Claudia Gerini, Carlo Verdone. Le vicende di tre coppie di sposini, con protagonista Carlo Verdone. Tra loro, c’è il coatto Ivano, che va per discoteche con la mogli Jessica, facendo sesso ovunque.

Stasera in tv martedì 11 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Gianni Amelio, La tenerezza, con Renato Carpentieri, Elio Germano. A Napoli, vive Lorenzo, vedovo e padre di Saverio ed Emma, con i quali fatica a relazionarsi. La sua vita cambia quando nell’appartamento di fronte arrivano Fabio e la sua famiglia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 1996, di Wes Craven, Scream, con Neve Campbell, Drew Barrymore. In una cittadina, un serial killer con il volto coperto da una maschera che ricorda il celebre quadro “L’urlo di Munch”, semina la morte. La coraggiosa Sidney cerca di fermarlo.