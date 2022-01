Condividi su

Questa sera, 10 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip 10 gennaio, diretta, bufera Katia Ricciarelli

Inizia il programma. Rivediamo l’inizio della scorsa puntata, quando Alfonso ha deciso di recarsi nella Casa per parlare ai vip riprendendoli in merito al loro comportamento sbagliato. Il suo discorso ha ovviamente avuto delle ripercussioni, ma la calma sembra apparente. “Mi piace che rimaniate delle vostre opinioni, ma mi piace anche che il clima sia apparentemente più sereno” – commenta il conduttore.

“Mi sembra di essere trattata come la vecchietta feroce che non ha avuto figli. Ho vissuto una vita straordinaria e sono una donna pienamente soddisfatta. Sorrido sempre sopra alle cose che dico, questo è il mio carattere. Quello che hai detto è stato molto apprezzato ed ho capito tante cose. Dopo quattro mesi abbiamo le teste appannate e diamo anche i numeri. Mi dispiace il modo in cui ho detto le cose e chiedo scusa a tutti, qui e fuori. Ho le mie idee e le mantengo ma chiedo scusa per il modo. Ora basta mettermi alla gogna però” – osserva Katia Ricciarelli.

Manuel spiega di essersi allontanato dalla Ricciarelli per le sue cadute di stile. “Mancanza di stile l’abbiamo avuta tutti” – ribatte Katia.

La Ricciarelli è ancora in conflitto con Nathaly Caldonazzo. Le due vip proprio non riescono ad andare d’accordo. “Non faranno mai la pace, la situazione andrà a peggiorare” – commenta Davide.