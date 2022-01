Stasera in tv martedì 18 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 18 gennaio 2022. Su Raidue il comedy show Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano. Su Canale 5, la partita di Coppa Italia Juventus-Sampdoria.

Stasera in tv martedì 18 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Meraviglie. Quarta e ultima puntata del programma di Alberto Angela. Si parte da Padova, precisamente dal Palazzo della Ragione, un gioiello dell’arte medievale. Poi, la Basilica di Sant’Antonio, con le sue cupole in stile bizantino, e le sette statue bronzee, opera di Donatello. Immancabile, infine, la Cappella degli Scrovegni.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show, Un’ora sola vi vorrei. Penultimo appuntamento con lo show di Enrico Brignano di cui è previsto anche uno speciale a San Valentino. Stasera l’attore gioca con i suoi ospiti tra i ricordi del passato e le speranze sul futuro. I balletti sono coreografati da Thomas Signorelli, che ha collaborato con Italia’s Got Talent e Amici.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Nello studio del programma di Bianca Berlinguer si cerca di fare il punto sulla delicata situazione sanitaria, ma anche sulle polemiche politiche che da tempo accompagnano le decisioni del governo presieduto da Mario Draghi. Spazio anche alle previsioni su chi sarà il nuovo Capo dello Stato.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Quando si accendono le luci dello Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, che ospita il programma di Mario Giordano, si può stare certi che le sorprese non mancheranno: il giornalista sceglie spesso la strada del paradosso per denunciare contraddizioni e sprechi dello Stato.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Juventus-Sampdoria. Si completa questa settimana il programma delle gare degli ottavi di finale della Coppa Italia, che verrà assegnata l’11 maggio a Roma. Oggi a Torino scendono in campo i detentori del trofeo, i padroni di casa allenati da Massimiliano Allegri, che affrontano i blucerchiati guidati da Roberto D’Aversa.

Su Italia 1, alle 21.25, il reality Back to School. Oltre ai 12 maestrini che cercano di guidare nello studio i 25 ripetenti, nello show di Nicola Savino c’è anche una commissione composta da cinque maestri elementari che sottopongono i ripetenti a un esame. Il reality sta ottenendo un buon successo di pubblico, con uno share che sfiora il 10%.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Protagonisti della scena politica, economica e culturale sono di casa nello studio di Giovanni Floris. A stimolare la discussione sui temi più caldi saranno anche in questa occasione i sondaggi a cura di Nando Pagnoncelli.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio commenta gli incontri “al buio” tra i single alla ricerca dell’anima gemella. Jana cena con il boxer Domenico; poi è la volta di Diana e Francesco, ma fra i due il dialogo è difficile da subito.

I film di questa sera martedì 18 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Joss Whedon, Avengers: age of Ultron, con Robert Downey Jr. L’intelligenza artificiale Ultron, progettata da Stark per proteggere il Pianeta, ha preso il controllo e vuole distruggere gli Avengers. La squadra reagisce, ma ci sono anche nuovi nemici.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1978, di John Milius, Un mercoledì da leoni, con Jan-Michael Vincent. California, 1962. Tre inseparabili amici diventano i re del surf. Gli anni passano, ciascuno va per la propria strada, ma la passione per la grande onda li riunisce.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Carlo Verdone, Sono pazzo di Iris Blond, con Carlo Verdone, Claudia Gerini. Romeo, musicista in crisi sentimentale, decide di andare a vivere con una matura cantante belga. Mala sua vita cambierà grazie a una cameriera italiana con grandi ambizioni.

Stasera in tv martedì 18 gennaio, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2014, di Roger Donaldson, The november man, con Pierce Brosnan. L’ex agente della Cia Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera. Un giorno viene richiamato in azione per proteggere Alice Fournier: dovrà vedersela con un suo ex pupillo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Lamberto Sanfelice, Futura, con Niels Schneider, Matilde Gioli. Il jazzista Louis ha abbandonato la musica e lavora come tassista notturno. Ma una nuova opportunità gli si presenta quando un amico del padre gli propone di unirsi alla sua band.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Barry Sonnenfeld, Men in Black 3, con Will Smith. Tornato indietro al 1969, il criminale alieno Boris vuole uccidere K, colpevole di averlo sbattuto in prigione e privato di un braccio. Ma non ha fatto i conti con l’agente J.