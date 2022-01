Condividi su

Questa sera, 17 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip 17 gennaio, diretta, Alex sceglie Soleil?

Inizia il programma. Alfonso ci mostra le immagini del compleanno di Kabir, una festa indiana con terzo occhio ed abiti velati. Nel corso della serata sono stati fatti dei brindisi e Soleil ha provocatoriamente mandato un messaggio pubblico ad Alex: “Belli check, amato dentro e fuori la casa”. Alex le ha risposto via social, ringraziandola pubblicamente e lanciando una frecciatina a Delia.

Stasera Belli chiarisce le sue parole: “Io rispondo a queste cose perchè l’unica persona che pensa a me e mi difende a spada tratta è Soleil. Delia ricordati che abbiamo trascorso insieme 3 anni, chi ha orecchi intenda è per te. Tutto quello che abbiamo vissuto e che rappresentiamo non l’hai mai raccontato”.

Delia e Soleil si confrontano una di fronte all’altra. Soleil spiega di essersi sentita invasa in quella che è la sua casa da 5 mesi. Delia rivendica il diritto di essere confusa e ferita in seguito al rapporto tra Alex e Soleil.

“C’è più amore nel mio rapporto con Alex che in tutto il suo matrimonio con Delia” – spiega la Sorge. Delia chiede un faccia a faccia con il marito perchè è stanca di questa storia e vuole chiarire una volta per tutte la situazione. “Potevi rimanere a casa” – le dice Soleil.

Alex cerca di intervenire dallo studio. Delia lo ferma e afferma che non ce la fa più e che è il caso di prendere delle decisioni. “Hai voluto fare la tua esperienza? Vivila. Prenditi il tuo tempo. Confrontati con Soleil, trovate il modo. L’amore che io ho per te è una cosa, l’amicizia che ho con Soleil è un’altra” – commenta Belli. “Sei un animale da televisione, continua a pubblicare tutto quello che vuoi” – chiosa Delia.

Soleil ritiene che il matrimonio tra Alex e Delia fosse in crisi ben prima dell’ingresso nella Casa. Nataly Caldonazzo pensa che entrambe le vip debbano allontanarsi da Belli, definito “narcisista patologico”: “In questa storia chi fugge da lui ha vinto!”.