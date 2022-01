Stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022. Su Canale 5, Calcio Coppa Italia: Inter-Empoli. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, Kalipè – A passo d’uomo. Quarta puntata del programma ideato e condotto da Massimiliano Ossini che, ogni mercoledì, propone un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo, cambiando passo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento con il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Il sito web e il centralino, 06.8262, sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, spesso cruciali per chiudere le indagini. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza con Don Chisciotte. Su musiche di Ludwig Minkus, vediamo la versione coreografica di Rudolf Nureyev registrata nel 2014 al Teatro alla Scala di Milano. Natalia Osipova interpreta Kitri e Leonid Sarafanov è Basilio. Sul podio il maestro Alexander Titov.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Omicron, Super Green Pass, obbligo vaccinale, Dad… Le parole e gli argomenti dell’attualità che hanno riempito le prime pagine dei quotidiani negli ultimi tempi restano al centro dell’approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi, che informa i telespettatori con il suo stile sobrio e poco “gridato”.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Inter-Empoli. Si gioca allo stadio Meazza di Milano un’altra interessante gara valida per gli ottavi di finale. I campioni d’Italia, sulla cui panchina siede da questa stagione Simone Inzaghi, devono vedersela con l’insidiosa formazione toscana, fin qui una delle squadre rivelazione del campionato.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dagli Studios International di Via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. Anche per lui è inevitabile partire dalla situazione pandemica.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Per la prima volta in chiaro, la terza puntata dove Bruno Barbieri si reca in Alto Adige per scegliere, tra quattro strutture, qual è il miglior albergo della zona. In lizza ci sono Imperial Art, Odles Lodge, Paradiso Pure Living e Castel Hortenberg.

Su Nove, alle 21.25, il talent Wild Teens – Contadini in erba. Quinto e penultimo appuntamento con i contadini in erba, “rinchiusi” nelle “Cascine Orsine” (Pavia) senza smartphone e tablet. Tra i finalisti c’è il bello del gruppo, Guglielmo Morganti, 16enne di Acqui Terme (Alessandria).

I film di questa sera mercoledì 19 gennaio 2022

Su Italia 1, alle 21.25, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas – Troyan, Il cacciatore e la regina di Ghiaccio, con Chris Hemsworth, Charlize Theron. Dopo essere stata tradita dalla sorella Ravenna (Charlize Theron), Freya (Emily Blunt) si trasforma nella regina di Ghiaccio e bandisce l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric (Chris Hemsworth) non intende rinunciare alla sua adorata Sara. Prequel di Biancaneve e il cacciatore.

Su Iris, alle 21.00, il film di guerra del 1998, di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks. Subito dopo lo sbarco alleato in Normandia, il capitano John Miller ha l’ordine di rintracciare il paracadutista James F. Ryan, unico sopravvissuto di quattro fratelli.

Stasera in tv mercoledì 19 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambeton, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, Jams McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2021, di Andrea De Sica, Non mi uccidere, con Alice Pagani. Durante una notte di luna piena, Mirta e Robin perdono la vita. La ragazza, però, si risveglia scoprendo di essersi trasformata in una creatura che per vivere deve nutrirsi di carne umana.