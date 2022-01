Stasera in tv martedì 25 gennaio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 25 gennaio 2022. Su Rete 4 l’attualità con Fuori dal coro, programma condotto dal giornalista Mario Giordano. Su Tv8 il talent Italia’s Got Talent.

Stasera in tv martedì 25 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Ulisse – Il piacere della scoperta. “Viaggio senza ritorno”. Rivediamo la puntata, trasmessa nel 2018, sul rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma avvenuto il 16 ottobre 1943. Alberto Angela racconta la vicenda con la testimonianza diretta di coloro che sono scampati alla morte nei lager. Tra gli ospiti, la senatrice Liliana Segre.

Su Raidue, alle 21.20, l’ultima puntata del comedy show Un’ora sola vi vorrei. Appuntamento conclusivo con lo show di Enrico Brignano che, in un’ora e poco più, racconta a modo suo la situazione del nostro Paese ancora alle prese con la pandemia. Il comico tornerà con uno speciale nel giorno di San Valentino. In studio anche la Resident Band, ballerini e grandi ospiti.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni, Super Green Pass e una campagna serrata per convincere i non immunizzati a mettersi al passo con la grande maggioranza degli italiani: le novità delle ultime settimane sono al centro dell’approfondimento che Bianca Berlinguer propone con i suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Anche se ormai da quasi due anni è l’epidemia di coronavirus a monopolizzare l’attenzione, nel suo programma Mario Giordano cerca di affrontare anche gli altri temi politici e sociali che l’attualità porta in primo piano. Il tutto con l’intenzione di informare e proteggere le categorie più deboli.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality Back to School. Per la location del reality condotto da Nicola Savino è stato scelto lo storico Collegio della Guastalla di Monza. Stasera nuovi concorrenti si presentano davanti alla commissione per sottoporsi all’esame di Quinta Elementare: tra loro c’è anche Antonella Elia. Domani andrà in onda l’ultima puntata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Interviste, servizi esclusivi, contributi di grandi ospiti e i sondaggi di Nando Pagnoncelli: sono questi gli “ingredienti” con i quali anche stasera Giovanni Floris informa i telespettatori sui principali temi d’attualità.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Rivediamo la prima puntata della nuova stagione, trasmessa da Sky Uno il 19 gennaio. In giuria, accanto a Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, c’è una novità: Elio, che ha sostituito Joe Bastianich.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Tra i single c’è Elisa. Dopo l’appuntamento disastroso della scorsa stagione, la giovane torna da Flavio Montrucchio per trovare un nuovo amore. Questa volta, però, ad accompagnarla c’è Giulia. Riuscirà Elisa ad incontrare la persona giusta?

I film di questa sera martedì 25 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di A. Russo e Joe Russo, Captain America: Civil War, con Chris Evans. Le Nazioni Unite decidono di mettere sotto controllo le attività degli Avengers. Il team si schiera così in due fazioni, capitanate rispettivamente da Iron Man e Capitan America.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Giulio Ricciarelli, Il labirinto del silenzio, con Alexander Fehling. Germania: il giovane procuratore Johann Radmann indaga sui crimini commessi da alcuni personaggi pubblici durante il nazismo. Ben presto si scontrerà con le resistenze del potere.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Simon Curtis, Attraverso i miei occhi. La storia dell’amicizia tra il pilota automobilistico Denny Swift (Milo Ventimiglia) e il suo cane Enzo, un golden retriever così chiamato in onore di Enzo Ferrari. Il campione condividerà con il suo portafortuna tutti i momenti significativi della vita, a partire dall’amore per Eve (Amanda Seyfried).

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2015, di Aleksander Bach, Hitman: Agent 47, con Rupert Friend, Hannah Ware. Dieci anni dopo la scomparsa dello scienziato Litvenko, qualcuno vuole riprendere il suo progetto: creare un esercito di killer geneticamente modificati. L’agente 47, però, non ci sta.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1956, di Stuart Heisler, Le colline bruciano, con Natalie Wood, Tab Hunter. Trace vuole vendicare il fratello, ucciso dal ricco Sutton. Quando si scontra con l’uomo, per difendersi lo ferisce. Costretto a fuggire, Trace viene aiutato dalla giovane Maria.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1982, di Carlo Verdone, Borotalco, con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi. Sergio, impacciato venditore porta a porta, finge una personalità brillante per far colpo su Nadia, giovane spigliata con il pallino per la musica. Ma presto la verità viene a galla.

Stasera in tv martedì 25 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Benjamin Rocher, Antigang – Nell’ombra del crimine, con Jean Reno, Alban Lenoir. Serge e la sua squadra fanno di tutto per mantenere l’ordine pubblico. Quando un gruppo di spietati rapinatori deruba banche e gioiellerie, dovranno usare metodi non convenzionali.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di J. Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini trovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Da lì arriva Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 1, con Uma Thurman. Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Fabio Guaglione, Fabio Resinaro, Mine, con Armie Hammer. Mike Stevens, tiratore scelto dei marines, viene inviato nel deserto per uccidere un terrorista. Isolato da una tempesta di sabbia, finisce in un campo minato.