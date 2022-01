Condividi su

Questa sera, 24 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip 24 gennaio, diretta, Alex lascia Delia

Inizia il programma. Alex spiega di non aver lasciato Delia perchè non prova sentimenti nei suoi confronti, ma perchè vuole lasciarla libera di fare il suo percorso nella casa senza intromissioni.

Vediamo come hanno trascorso questi giorni Soleil e Delia. Dopo un primo momento di disperazione e spaesamento, le due vip sembrano finalmente aver trovato un equilibrio e – strano a dirsi – persino entrate in sintonia.

Soleil spiega di aver ormai chiarito più volte il suo rapporto con Alex e di non avere nulla contro Delia. “Non voglio più stare in mezzo e non voglio vivere l’ultimo periodo in questa casa con negatività e tristezza” – afferma.

“Alex continua imperterrito a fare cose che non mi piacciono. Io amo le donne, ho solidarietà femminile e siamo qui 24 ore su 24, dobbiamo convivere…il rancore non mi appartiene. Non è amicizia, ma un approccio di conoscenza” – commenta Delia.

Sonia ritiene che stiano dando un bell’esempio di solidarietà femminile, Adriana ritiene invece che il loro equilibrio sia molto precario.

Gli altri vip non hanno risparmiato duri commenti nei confronti di Soleil. Nathaly e Miriana continuano a non sopportare il suo atteggiamento e non perdono occasione per attaccarla. Lulu non apprezza il suo “vittimismo”. Gli unici che la difendono sono Katia e Barù.

La Caldonazzo insinua che Barù si sia schierato con Soleil perchè ne è innamorato. “Sei gelosa?” – le dice sarcasticamente Katia. “Mi do una mossa? Stasera ci penso io allora” – risponde giocosamente Barù.

Manuel e Lulu sono chiamati nella nave, dove Bortuzzo dovrà decidere del suo futuro nella Casa. Nelle ultime settimane Manuel si è detto molto provato fisicamente e sta valutando l’idea di abbandonare il reality.

“Avete trovato una delle pochissime cose vere nella casa: il vostro amore” – dice loro Alfonso. “Ce lo teniamo stretto per sempre. Mi rimetto a posto e poi riniziamo più forti di prima” – afferma Manuel.

Bortuzzo racconta di essere pronto ad affrontare il suo percorso di guarigione con ancora più convinzione e speranza proprio grazie all’amore trovato nella casa: “Trovare uno spiraglio di luce così grande ti dà forza. Crederci in due è meglio che in uno. Mi dà speranza e voglia di fare”.