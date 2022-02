Stasera in tv venerdì 4 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 4 febbraio 2022. Su Tv8, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Su Nove, il varietà I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 4 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.40, 72° Festival di Sanremo. Le canzoni inedite dei Campioni in gara lasciano spazio ai grandi successi italiani e internazionali del passato: va in scena la serata delle Cover, presentata da Amadeus con Maria Chiara Giannetta. Tra i brani che ascolteremo anche Canzone, scelta da Iva Zanicchi per ricordare Milva.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Napoli. Vediamo prima lo straordinario viaggio alla scoperta di Baia, sommersa nel golfo di Pozzuoli e al centro di un importante restauro subacqueo. Poi, il documentario sull’ottocentesco Palazzo Donnaregina, che ospita il Museo Madre.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Casi irrisolti, fatti di cronaca nera e tanto altro sono gli ingredienti del programma investigativo di Gianluigi Nuzzi. Si torna a parlare del rapimento di Denise Pipitone: archiviate le posizioni di Anna Corona e Giuseppe della Chiave, il giallo resta aperto e la famiglia chiede di continuare a indagare.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Si rinnova l’appuntamento con Diego Bianchi, alias Zoro. Il conduttore ha esordito in televisione nel 2008, collaborando con Canale 5 (“Matrix”, condotto all’epoca da Enrico Mentana) e Raitre (“Parla con me” con Serena Dandini).

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Qual è il ristorante che propone la migliore cucina dell’isola di Pantelleria? Alessandro Borghese dovrà scegliere tra Altamarea, La Conchiglia, Rifugio Firiciakki e Trattoria Runcune. Lo special è il cuscus pantesco.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Anche stasera Maurizio Crozza propone le sue parodie e i monologhi satirici incentrati e soprattutto sui fatti di attualità e sulla politica. Tra i personaggi proposti c’è il conduttore e critico musicale Red Ronnie.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Per Chrystal i problemi aumentano di giorno in giorno e deve essere aiutata dalla figlia per fare la doccia. Il dottor Now cerca di aiutarla a risolvere i suoi traumi infantili per farle cambiare stile di vita. Ma per Chrystal è molto difficile.

I film di questa sera venerdì 4 febbraio 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Martin McDonagh, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, con Frances McDormand. In un paesino della provincia americana, sette mesi dopo lo stupro e l’omicidio di un adolescente, sua madre Mildred (Frances McDormand) affitta tre cartelloni pubblicitari per criticare l’inefficienza delle indagini condotte dallo sceriffo Willoughby (Woody Harrelson). Il gesto fa scalpore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Chris Hemsworth. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida diventata storica, fatta di trionfi e drammi indelebili.

Su Italia 1, alle 21.20, il film horror del 2019, di Christopher B. Landon, Ancora auguri per la tua morte, con Jessica Rothe, Israel Broussard. Due anni dopo aver subìto un terribile trauma (ogni mattina si risvegliava e veniva assassinata nel giorno del suo compleanno), la giovane Tree (Jessica Rothe) deve aiutare l’amico Ryan, che si ritrova intrappolato nella stessa situazione. Tree cerca una via d’uscita, ma l’attende una scoperta terrificante.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Peter Jackson, King Kong, con Naomi Watts, Adrien Brody. 1930. Ann e Jack arrivano con una troupe cinematografica su un’isola misteriosa per girare un film. Lì s’imbattono in un gigantesco gorilla che si dimostra attratto dalla donna.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2011, di Clint Eastwood, J. Edgar, con Leonardo DiCaprio. Tra geniali intuizioni investigative e segreti privati, si narrano la vita e la carriera del leggendario e temutissimo direttore dell’Fbi, J. Edgar Hoover, raccontata dal 1919 al 1972, anno della sua morte.

Su Italia2, alle 21.15, il film horror del 2010, di Joe Johnston, Wolfman, con Benicio Del Toro. Inghilterra, 1891. Mentre sta indagando sulla misteriosa morte del fratello, Lawrence Talbot viene morso da un licantropo. Si trasforma, così, in un essere mostruoso.

Stasera in tv venerdì 4 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michel Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy, Sarah Gaye. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di Tarsem Singh, Immortals 3D, con Henry Cavill. Il sanguinario re Iperione e il suo esercito stanno devastando la Grecia. Quando gli invasori uccidono la madre del contadino Teseo, questi giura vendetta. E gli Dei si schierano dalla sua parte.