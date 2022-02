Stasera in tv mercoledì 16 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 16 febbraio 2022. Su Raitre, il programma investigativo di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su La7, Atlantide con Andrea Purgatori.

Stasera in tv mercoledì 16 febbraio 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Nuovo appuntamento con il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli. Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico, spesso cruciali per chiudere le indagini. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.15, Opera: A Midsummer Night’s Dream. L’opera di Britten nell’allestimento firmato da Paul Curran, in scena nel 2018 al Teatro Massimo di Palermo. Sul podio il maestro Daniel Cohen; nel cast Lawrence Zazzo, Jennifer O’Loughlin, Michael Sumuel.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Accompagnando come ogni domenica i telespettatori fino alla mezzanotte e oltre, Veronica Gentili non perde l’occasione per tornare su un argomento che questa settimana presumibilmente catalizzerà l’attenzione di tutti i talk show: le prime mosse del nuovo Presidente della Repubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossible. Michelle Hunziker porta in scena un nuovo show in due puntate (la seconda va in onda il 23 febbraio), cucito su misura per lei. Tra gli ospiti Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, il Mago Forest, la Gialappa’s Band e Katia Follesa. Ci sarà anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Secondo appuntamento del 2022 con il programma ideato da Davide Parenti nel 1997. La conduzione è affidata a Teo Mammucari e Belen Rodriguez, al suo primo anno di Iena. Protagoniste, come sempre, le inchieste degli inviati e i loro scherzi ai politici e ai personaggi dello spettacolo.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Anche questa sera l’approfondimento a cura di Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente, affrontando ogni argomento con competenza e il contributo di documenti esclusivi e i parenti di illustri ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri oggi incorona la struttura con il miglior glamping (rapporto con la terra e la natura) della Maremma. In lizza ci sono il Podere Prataccio, il Be Vedetta, la Tenuta Poggio Rosso e il Camping Village Rocchette.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Al via la nuova stagione. Protagoniste tre coppie di single abbinati tra loro dagli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto. S’incontreranno per la prima volta solo il giorno delle nozze.

I film di questa sera mercoledì 16 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Massimiliano Bruno, Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman. Due storie parallele ambientate ad Anguillara (Roma). Quella di un poliziotto veneto trasferito con disonore e quella di Luciana che perde il lavoro quando rimane incinta.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What Women Want – Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson, Marisa Tomei. Dopo una scossa elettrica Nick, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Kirk Jones, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, con Nia Vardalos. Toula e Ian cercano di convincere la figlia Paris a non frequentare il college in un’altra città. Intanto la famiglia Portokalos deve radunarsi per un nuovo e grande matrimonio.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Alessandro Gassman, Il premio, con Gigi Proietti, Alessandro Gassman. Oreste vuole aprire una palestra, ma gli mancano 15.000 euro. Il padre gli promette la cifra in cambio di un favore: accompagnarlo a ritirare il Premio Nobel per la Letteratura.

Stasera in tv mercoledì 16 febbraio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Giuseppe Tornatore, La corrispondenza, con Olga Kurylenko. Amy e il suo professore di fisica Edward sono profondamente innamorati. Ma un giorno lui scompare. Per quale ragione? E perché continua a inviarle messaggi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1997, di Tom Shadyac, Bugiardo bugiardo, con Jim Carrey, Justine Cooper. L’avvocato Reede è un super bugiardo. Il figlioletto per il suo compleanno esprime un desiderio: “Papà per un giorno non dirà bugie”. Questo si avvera, creando un putiferio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2001, di Simon West, Lara Croft – Tomb Raider, con Angelina Jolie. Figlia di un archeologo inglese ed esperta in arti marziali, Lara Croft è alla ricerca di un orologio astrale, in grado di controllare lo scorrere del tempo. Ma non è l’unica a volerlo.