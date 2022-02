Primo Appuntamento, le coppie della sesta puntata di martedì 15 febbraio 2022

Condividi su

Martedì 15 febbraio va in onda su Real Time Primo Appuntamento con la sesta puntata.

Flavio Montrucchio, come ogni settimana, accoglie nel proprio ristorante alcuni single che sperano di trovare l’anima gemella.

Le coppie protagoniste di oggi sono Manuela e Claudio, Asia e Carlotta, Eddio e Rossella, Germano e Jessica.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 15 febbraio

Nella puntata del 15 febbraio la prima ad entrare nel ristorante è Manuela. Ha 33 anni, viene da Brindisi e lavora come store-manager. E’ molto egocentrica ed è single da 4 anni.

Incontra il trentasettenne Claudio. Viene da Napoli, è un avvocato e vive ancora con i genitori. Tra i suoi valori ci sono il lavoro e la famiglia.

Asia ha 21 anni, viene da Bologna e studia Antropologia. Crede molto nell’amore e spera di trovare la persona giusta. Si presenta con le sopracciglia con un colore acceso e le ascelle non depilate come scelta di non omologazione.

Incontra Carlotta che viene da Chieti, in Abruzzo, ma sta per laurearsi a Bologna in Lettere. Si occupa dei diritti della comunità LGBTQ+.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 15 febbraio

Altro protagonista è Eddio, che viene da Treviso. Ha 65 anni, è stato un imprenditore per 42 anni e ora è in pensione. E’ single da molto tempo perché nel suo lavoro era sempre in giro per lavoro. Ha però alle spalle 28 anni di matrimonio.

Per lui c’è Rossella, che ha 54 anni e viene da Bergamo. E’ principalmente una mamma ma ha tante passioni, come la moda, il vintage, i mercatini. Ha avuto molto corteggiatori.

Germano invece ha 36 anni e vive a Maranello. Ha tutta la schiena tatuata e ha un altro tatuaggio sul petto. Adora andare in moto, sua grande passione. Lavora infatti nel reparto corse.

La sua partner di oggi è Jessica, la figlia di Eddio. Ha 31 anni ed è anche lei imprenditrice. Ama il rischio ed è molto lunatica. E’ molto presa dal lavoro ma vorrebbe trovare l’amore. E’ ancora single perché ha un carattere difficile.

Primo Appuntamento, le cene

Nel corso della cena Manuela e Claudio comprendono di essere entrambi molto assorbiti dal lavoro. A Claudio però nel tempo libero piace ballare la salsa.

La cena tra Asia e Carlotta procede gradualmente in quanto per entrambe è il primo appuntamento al buio. Entrambe scoprono di detestare le discoteche. Asia racconta che è single dal 2019 dopo una relazione con un ragazzo. Asia è pansessuale, ovvero prova attrazione per tutti i generi, mentre Carlotta è più predisposta verso il poliamore.

Tra Germano e Jessica si alternano momenti di silenzio ed imbarazzi fino a quando gradualmente decidono di aprirsi. Germano però appare molto silenzioso ed eccessivamente calmo.

Eddio e Rossella hanno scelto di confidarsi. Entrambi sono single da tempo ma sono pronti, con cautela, ad iniziare una nuova relazione. L’argomento poi si sposta sui propri figli in quanto Eddio rivela alla sua partner che nel ristorante è presente anche sua figlia Jessica.

Eddio e Jessica si scambiano di posto per poter incontrare i rispettivi partner. Jessica è molto felice di conoscere Rossella mentre Eddio incontra delle difficoltà di fronte ai silenzi di Germano.

L’evoluzione delle coppie

Manuela e Claudio hanno deciso di non rivedersi. Lui continua a viaggiare per lavoro e vive ancora con i genitori. Lei invece nel tempo libero si dedica allo shopping e spera di trovare una persona che accetti il suo stile di vita.

Asia e Carlotta invece continuano a frequentarsi e si vedono spesso a Bologna. Stanno ancora discutendo di poliamore, di relazioni aperte e chiuse con la speranza di comprendere se riusciranno ad avere una relazione sentimentale.