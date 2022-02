Stasera in tv lunedì 21 febbraio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 21 febbraio 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Tv8, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel, con Bruno Barbieri.

Stasera in tv lunedì 21 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata della fiction Màkari 2. Titolo dell’episodio di stasera: Il lusso della giovinezza. Teodoro Bettini (Andrea Bosca) viene trovato morto alle pendici di un’altura. Tutto lascia credere che l’architetto-imprenditore sia vittima di un banale incidente, e la polizia ne è convinta; secondo Saverio (Claudio Gioè) si tratterebbe invece di un caso di omicidio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona dedica la puntata “Amore bestiale” ai migliori amici dell’uomo, cani e gatti che oggi vengono amati come figli. L’industria degli animali domestici è in pieno boom e così anche il traffico illegale di cuccioli di razza dell’Europa orientale è in aumento, mentre i canili sono senza fondi.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Il documentario ha raccolto le parole di Lawrence Ferlinghetti (1919-2021), poeta, pittore, editore: l’artista americano si racconta con grande spontaneità, spaziando dalla sua ricerca delle origini a importanti temi socio-culturali e politici.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nicola Porro fornisce come di consueto un quadro mai banale della situazione italiana: non solo dal punto di vista sanitario, ma anche politico e sociale. Con l’ausilio di servizi esclusivi, interviste e il parere degli ospiti in studio, si parla delle fibrillazioni della maggioranza e di pandemia.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Quando sarà finita, il 14 marzo, questa edizione della versione Vip del reality passerà alla storia come la più lunga di sempre: 183 giorni, proprio come l’undicesima del “Grande Fratello” tradizionale. Anche stasera con Alfonso Signorini ritroviamo le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Continua il viaggio di Roberto Giacobbo. Nel servizio di apertura, dedicato ai musei, si parla di quello dell’Etnografico “C’era una volta” di Alessandria. Si passa poi a un’eccellenza italiana, le Frecce Tricolori, per continuare a Torino e Orvieto. La sindrome presa in esame oggi è la “Rancorosa”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Prosegue la replica della quarta stagione. Nella puntata odierna Bruno Barbieri si propone di incoronare il miglior albergo di Milano. A contendersi la vittoria sono Lafavia, Grand Hostels Coconut, Ostelzzz, Un posto a Milano.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Se non vuole mettere a rischio ulteriormente la sua vita, James deve riuscire ad arginare la sua ossessione per il cibo. Ma una dolorosa perdita in famiglia destabilizza il giovane, portandolo sul punto di vanificare tutti i suoi sforzi.

I film di questa sera lunedì 21 febbraio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2016, di M. Koolhoven, Brimstone, con D. Fanning. Liz è una levatrice muta che vive in un piccolo villaggio del selvaggio West americano dell’Ottocento, con il marito e il figlio. La sua vita trascorre serena fino all’arrivo di un nuovo e severo reverendo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Scott Cooper, Black Mass – L’ultimo gangster, con Johnny Depp. L’agente dell’Fbi Connolly convince il gangster irlandese James “Whitey” Bulger ad allenarsi con lui per catturare un nemico in comune. Ma l’operazione sfugge al loro controllo.

Stasera in tv lunedì 21 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2021, di Ilya Naishuller, Io sono nessuno, con Bob Odenkirk. Un violento episodio scatena in Hutch Mansell, marito trascurato e papà sottovalutato, una rabbia a lungo repressa: scoprirà abilità letali, portando alla luce oscuri segreti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Roberto Andò, Viva la libertà, con Toni Servillo, Valerio Mastandrea. Il politico Enrico Oliveri, in crisi esistenziale, si prende una pausa e fugge in Francia. Per nasconderne l’assenza, il partito assolda il suo gemello, affetto da disturbi psichiatrici.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams, Bonnie Hunt. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1997, di Mick Jackson, Vulcano – Los Angeles 1997, con Tommy Lee Jones, Anne Heche. Un ufficiale della protezione civile, Mike Roark, e una vulcanologa indagano su una esplosione, avvenuta nel sottosuolo di Los Angeles. Scopriranno un vulcano sotterraneo.