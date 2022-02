Stasera in tv martedì 22 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 22 febbraio 2022. Su Raidue il comedy show Stasera tutto è possibile. Su Rete 4, l’attualità con Fuori dal coro, con il giornalista Mario Giordano.

Stasera in tv martedì 22 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Lea, un nuovo giorno. Due episodi: il primo s’intitola “La casa dei ricordi”. Matteo, giovane promessa del nuoto, arriva in ospedale con una bronchite e peggiora rapidamente. La casa di campagna che Lea (Anna Valle) e Marco (Giorgio Pasotti) avevano comprato prima del divorzio ha trovato acquirenti, ma lui si rifiuta di venderla. A seguire, “Come eravamo”. Una donna incinta si sente male in un negozio e viene soccorsa da Anna. Il bambino, nato prematuro, viene ricoverato nel reparto di Lea. Al piccolo viene dato il nome Gabriele, lo stesso che Lea e Marco avrebbero voluto per il loro figlio.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Il titolo della seconda puntata della settima edizione è “Il giro del mondo in 80 STEP”. Accanto a Stefano De Martino ritroviamo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che giocano insieme con gli ospiti Elettra Lamborghini, Angelo Pintus, Marcello Sacchetta e Jonathan Kashanian.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Stati d’animo contrapposti caratterizzano questa fase della vita italiana: se il calo dei contagi sembra autorizzare le speranze di un ulteriore miglioramento della situazione sanitaria, il costo altissimo dell’energia preoccupa famiglie e imprese. Bianca Berlinguer ne parla con i suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Milioni di italiani e migliaia di imprese attendono con ansia le bollette di luce e gas: i rincari dell’energia rischiano di rallentare la ripresa economica e di assestare un ulteriore colpo al bilancio delle famiglie. Ed è proprio a loro che si rivolge Mario Giordano, sollecitando aiuti concreti e immediati.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Villarreal-Juventus. Un impegno insidioso attende i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri negli ottavi di finale di Champions League. All’Estadio de la Ceramica devono vedersela con i padroni di casa del Villarreal, guidati da Unay Emery. Si tratta della gara d’andata: il ritorno si giocherà a Torino il 16 marzo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Anche stasera, in onda dagli Studios di Via Tiburtina, a Roma, Giovanni Floris si affida ai sondaggi curati dallo specialista Nando Pagnoncelli e ai pareri degli ospiti presenti in studio per affrontare i temi più caldi del momento.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Rivediamo la quarta puntata della stagione in corso, presentata da Lodovica Comello. I concorrenti hanno 100 secondi a disposizione per convincere i quattro giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Dopo le clip di presentazione, nuove coppie di single in cerca dell’anima gemella s’incontrano per la prima volta al ristorante: al termine della cena decideranno di darsi un nuovo appuntamento? Il “cupido” Flavio Montrucchio commenta la serata.

I film di questa sera martedì 22 febbraio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2013, di Alfonso Cuaròn, Gravity, con Sandra Bullock, George Clooney. Mentre lavora all’esterno del telescopio Hubble, la ricercatrice Stone, in missione sullo shuttle Explorer, viene colpita da una tempesta di detriti. La situazione è disperata.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp, Freddie Highmore. L’eccentrico Willy Wonka (Johnny Depp), proprietario di una magica fabbrica di dolciumi, invita cinque bambini a visitare la sua azienda, mettendo in palio un ricchissimo premio. Tra i fortunati c’è anche Charlie Bicket (Freddie Highmore), povero ma molto scaltro. Sarà un viaggio ricco di avventure.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1998, di Edward Zwick, Attacco al potere, con Denzel Washington. New York. Per combattere il terrorismo islamico, il generale Deveraux mette in stato d’assedio la città. L’agente dell’Fbi Anthony Hubbard tenta una difficile trattativa.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2003, di e con Kevin Costner, Terra di confine – Open Range. 1882. Quattro cowboy conducono il bestiame tra le praterie del Montana. Dovranno lottare per salvare la mandria dalle grinfie di un losco allevatore e di uno sceriffo corrotto.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2000, di Carlo Verdone, C’era un cinese in coma, con Carlo Verdone, Giuseppe Fiorello. Uno scalcinato impresario rimane improvvisamente senza il primo attore, rimasto vittima di un incidente stradale. Decide allora di far debuttare il suo autista.

Stasera in tv martedì 22 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Pablo Trapero, Il clan, con Peter Lanzani, Guillermo Francella. In Argentina, negli Anni 80, una famiglia si guadagna da vivere grazie ai sequestri di persona, protetta dal regime militare e dal silenzio della popolazione locale.