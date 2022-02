Stasera in tv lunedì 28 febbraio 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 28 febbraio 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Nove, il docu-reality Avamposti – Uomini in prima linea.

Stasera in tv lunedì 28 febbraio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Vostro onore, con Stefano Accorsi. Primi due episodi. Vittorio Pagani (Stefano Accorsi), giudice noto per la sua integrità, ha perso da poco la moglie e ha un rapporto difficile con il figlio. Una sera il ragazzo, alla guida dell’auto che apparteneva alla madre, investe un motociclista e scappa senza prestargli soccorso. Vittorio paga le spese legali di Nino con la mediazione di Salvatore. Matteo prova a comportarsi in modo naturale nel giorno del compleanno della fidanzata Chiara. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, boss mafioso imparentato con Nino.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Nella puntata “Terra, l’anno zero”, Riccardo Iacona si occupa dei fenomeni climatici più estremi. Gli Usa combattono per salvare le coste dall’innalzamento del mare e contro gli incendi, mentre in Madagascar, dove non piove da quattro anni, si sta vivendo la prima carestia da cambiamento climatico.

Su Rai 5, alle 21.15, In scena. La vita dell’attore milanese Enrico Maria Salerno, dagli esordi a teatro alla carriera registica, dalla prosa in tv al cinema. Filmati tratti dalle teche Rai s’intrecciano alle testimonianze di amici e colleghi che l’hanno conosciuto.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La trasmissione di Nicola Porro fornisce come di consueto un quadro mai banale della situazione italiana: non solo dal punto di vista sanitario, ma anche politico e sociale. Tra i temi sul tappeto, le mosse del governo per arginare l’aumento del costo dell’energia e i preoccupanti scenari internazionali.

Su Canale 5, alle 21.20, l’attualità con Grande Fratello Vip. Va in scena stasera, raccontato e commentato da Alfonso Signorini, un nuovo capitolo del triangolo che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. E intanto si allunga l’elenco dei “Vipponi” già ammessi alla finale in programma lunedì 14 marzo: tra loro, Lulù Selassié.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Le telecamere di Roberto Giacobbo entrano nell’ex manicomio dell’isola di San Servolo, che è stato trasformato in un museo. Il viaggio prosegue nel Veneto, a Padova, dove si trova la sede italiana del Monroe Institute, un’organizzazione no-profit fondata in Virginia nel 1974 da Robert Monroe.

Su Nove, alle 21.25, il docu-reality Avamposti – Uomini in prima linea. Le telecamere del docureality ci portano a Milano nei quartieri di Vigentino-Corvetto. Qui proliferano povertà, degrado e microcriminalità: le strade sono in mano alle baby gang e agli spacciatori.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Lucas sogna di lavorare nel campo della tecnologia, ma trascorre le giornate in modo sedentario continuando a mangiare. Così la sua obesità diventa sempre più grave. Se vuole condurre una vita normale deve rivolgersi al dottor Now.

I film di questa sera lunedì 28 febbraio 2022

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, esperto rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di J. Gray, C’era una volta a New York, con Marion Cotillard. Le sorelle Ewa e Magda lasciano la Polonia per trasferirsi a New York. Quando la seconda si ammala, Ewa si ritrova sola e disperata. Un giorno però incontra l’affascinante Bruno.

Stasera in tv lunedì 28 febbraio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Malcom D. Lee, Space Jam: new legends, con LeBron James. Dom, figlio della star del basket LeBron James, viene rapito dal perfido Al-G Rhythm. Per liberarlo, LeBron e i Looney Tunes si sfidano in una partita di basket con i “seguaci” di Al-G.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Marco Bellocchio, Fai bei sogni, con Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo. Massimo Gramellini, 9 anni, perde la mamma per un infarto, così gli dicono i parenti. Una volta cresciuto, Massimo, ora affermato giornalista, farà di tutto per scoprire la verità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Joe Wright, Hanna, con Saoirse Ronan, Cate Blanchett. L’adolescente Hanna vive con il padre isolata in una foresta. L’uomo, un ex agente della Cia braccato dai suoi vecchi compagni, l’ha addestrata nelle più micidiali tecniche di difesa.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, una giovane si allea con un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.