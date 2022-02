Love is in the air anticipazioni puntate 28 febbraio – 4 marzo 2022

Condividi su

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 28 febbraio – 4 marzo 2022. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 28 febbraio – 4 marzo 2022

Ayfer, donna di cuore, dona tutti gli ori di famiglia ad Aydan per venderli insieme ai cavalli e ad altri beni della famiglia Bolat. Ayfer si offre inoltre, di dare a quest’ultima (disperata perché non sa come si vive in ristrettezze economiche) lezioni di economia domestica. Kiraz ascolta la loro conversazione e preoccupatissima, l’indomani mattina va dal padre con il suo salvadanaio e in lacrime chiede al padre di non vendere il suo pony.

Trama episodio 1 marzo

Serkan ha scoperto tutto ed è infuriato con Eda, Engin e Piril. Lui deve comunque fare una scelta difficile per salvare Art Life e l’importante progetto di Eda in Italia. Per salvare il progetto di Eda in Italia, Serkan vende le sue quote di Art Life. Engin e Piril si sentono abbandonati e sono furiosi con lui. Aydan è molto preoccupata per il figlio e chiama Piril per sapere che sta succedendo. Engin e Piril decidono di andare a parlare con Serkan, rivelando tutto a Eda che fino a quel momento non sapeva nulla.

Love is in the air 2 marzo

Kiraz chiede ai genitori un fratellino o una sorellina: la maestra le ha assegnato il compito di girare un video con la sua famiglia nel quale deve chiedere qualcosa che la incuriosisca. Serkan decide di invitare tutti a cena per girare il video per comunicare la sua decisione di insegnare alla facoltà di architettura. Quando Kiraz chiede come si fanno i bambini, suscita l’imbarazzo e il divertimento di tutti.

Trama episodio 3 marzo

Eda cerca di dare dei consigli a Serkan per il suo nuovo lavoro, ma lui non sembra essere disposto ad ascoltarla. Il primo giorno di lezione Serkan si rende conto che i suoi studenti sono più interessati alla sua fama che allo studio e con l’aiuto di Eda dovrà riuscire a trasmettere loro il suo amore per l’architettura. Kiraz e Can cercano di far riavvicinare i loro genitori tendendo loro una trappola in un fast-food, ma con scarsi risultati. Intanto, Serkan continua a insegnare e inizia ad avere successo con gli studenti, tanto che questi lo invitano a una festa. Per poter accompagnare Serkan all’evento, Eda chiede a Melo di badare a Kiraz. L’amica, che si è appena baciata con Burak, ma che per ora vuole tenere la cosa segreta, fa da babysitter a Kiraz insieme a Burak.

Love is in the air trama episodio 4 marzo

Credendo che la bambina si sia addormentata, Melo e Burak parlano della loro relazione, ma Kiraz li sente e li ricatta. Eda e Serkan tornano a casa e trovano la figlia sveglia a causa dei troppi gelati che Melo le ha dato per comprare il suo silenzio. I due architetti si accorgono che c’è qualcosa di strano tra Melo e Burak, ma Eda decide di aspettare l’indomani per parlare con l’amica.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Love is in the air e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Roisin Nicosia : Eda Yıldız

: Eda Yıldız Gabriele Vender : Serkan Bolat

: Serkan Bolat Martina Felli : Selin Atakan

: Selin Atakan Paola Majano : Aydan Bolat

: Aydan Bolat Francesca Fiorentini : Ayfer Yıldız

: Ayfer Yıldız Stefano Crescentini : Engin Sezgin

: Engin Sezgin Giorgia Brunori : Pırıl Baytekin Sezgin

: Pırıl Baytekin Sezgin Lavinia Paladino : Melek “Melo” Yücel

: Melek “Melo” Yücel Sara Ferranti : Ceren Başar

: Ceren Başar Giulia Tarquini : Figen “Fifi” Yıldırım

: Figen “Fifi” Yıldırım Gianluca Cortesi : Seyfi Cicek

: Seyfi Cicek Gianluca Crisafi : Erdem Şangay

: Erdem Şangay Laura Amadei : Leyla Haktan

: Leyla Haktan Marco Baroni : Ferit Şimşek

: Ferit Şimşek Dario Oppido : Alptekin Bolat

: Alptekin Bolat Stefano Valli : Kemal Özcan

: Kemal Özcan Alessandra Cannavale : Kiraz Yıldız Bolat

: Kiraz Yıldız Bolat Alberto Pilara : Can Sezgin

: Can Sezgin Elisa Carucci : Deniz

: Deniz Alessandro Valeri : Burak

: Burak Francesco Valeri : Kerem

: Kerem Sara Labidi : Pina Bolat

: Pina Bolat Guido Di Naccio : Deniz Saraçhan

: Deniz Saraçhan Edoardo Siravo : Alexander Zucco

: Alexander Zucco Graziella Polesinanti : Semiha Yıldırım

: Semiha Yıldırım Daniele Valenti : Tahir

: Tahir Irene Trotta : Balca Koçak

: Balca Koçak Olivia Costantini : Suzi

: Suzi Emiliano Ragno : Melih

: Melih Raffaele Carpentieri : Efe Akman

: Efe Akman Andrea Carpiceci: Kaan Karadağ