Stasera in tv martedì 1 marzo 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 1 marzo 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Italia 1, il film musical Grease con John Travolta, Olivia Newton-John.

Stasera in tv martedì 1 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Lea, un nuovo giorno. Due episodi: il primo s’intitola “Segreti di famiglia”. La richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice: per Lea (Anna Valle) e Marco (Giorgio Pasotti) è un duro colpo. All’ospedale viene ricoverato un bambino affetto da anemia aplastica, che ha bisogno di un trapianto di midollo. Tra Viola e Luca nasce una simpatia. A seguire il secondo episodio, “L’uomo giusto”. Lea è arrabbiata con Marco, ma le questioni personali devono lasciare il posto ad un’urgenza medica; le condizioni di Viola stanno peggiorando molto rapidamente. L’unica soluzione sarebbe un trapianto di rene ma non si riesce a trovare un donatore compatibile.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. All’Auditorium Rai di Napoli è tutto pronto per una nuova puntata del divertente show condotto da Stefano De Martino. Con lui ritroviamo gli inseparabili Biagio Izzo e Francesco Paolantoni assieme a Vincenzo De Lucia. Tra i giochi più apprezzati dal pubblico, l’irresistibile “Stanza Inclinata”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. L’imminente fine dello stato di emergenza sanitaria, le tensioni tra Usa e Russia per l’Ucraina, l’aumento delle bollette, la crisi dell’auto: sono alcuni degli argomenti a disposizione di Bianca Berlinguer per dare vita a una nuova puntata del suo programma in onda dal novembre 2016.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Come se non bastassero le conseguenze di due anni di pandemia, ora gli italiani devono fare i conti anche con le salatissime bollette di luce e gas. Mario Giordano mette in evidenza queste nuove emergenze e cerca come sempre di informare e proteggere le categorie maggiormente in difficoltà.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Milan-Inter. Il derby di Milano apre questa sera il programma delle semifinali di Coppa Italia. Nella gara di andata sono i rossoneri allenati da Stefano Pioli a ospitare i cugini nerazzurri, sulla cui panchina da questa stagione siede Simone Inzaghi. La gara di ritorno verrà disputata tra sette settimane.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. “La formula del mio programma? Fare la domanda che serve, quando serve”. Parola di Giovanni Floris, in onda con il suo talk show dal settembre 2014. Stasera si parla di politica italiana e internazionale, ma anche di pandemia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Anche questa sera, nella puntata trasmessa da Sky Uno lo scorso mercoledì, a valutare i concorrenti sono Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio, l’ultimo arrivato. Alla conduzione ritroviamo Lodovica Comello.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Dopo le brevi clip di presentazione, nuovi single in cerca dell’anima gemella varcano la soglia del ristorante di Flavio Montrucchio. Ad accoglierli e ad aiutarli a sciogliere la tensione iniziale c’è il simpatico bartender Mauro Cipollone.

I film di questa sera martedì 1 marzo 2022

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di J. Chadwick, La ragazza dei tulipani, con Alicia Vikander. Sophia sposa un vecchio mercante dal passato drammatico. L’uomo, ammaliato dalla sua bellezza, ingaggia il pittore Jan Van Loss perché la ritragga.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, con Armie Hammer, Timothée Chalamet. Elio è un adolescente sensibile e istruito; Oliver, invece, un ventiquattrenne spontaneo, affascinante e pieno di vita. Il loro incontro segna l’inizio di un’estate indimenticabile.

Su Italia 1, alle 21.20, il film musical del 1978, di Randal Kleiser, Grease, con John Travolta, Olivia Newton-John. Stati Uniti, 1958. Durante le vacanze, Danny (John Travolta) ha una storia con l’australiana Sandy (Olivia Newton-John). Tornato a scuola, il ragazzo ha una sorpresa: non solo lei non è tornata a casa, ma si è iscritta al suo liceo. Lui è felice, ma fa il duro per non perdere la faccia con gli amici.

Su Nove, alle 21.25, il film di guerra del 2001, di Michael Bay, Pearl Harbor, con Ben Affleck, Josh Hartnett. Dicembre 1941. I piloti Rafe e Danny, di stanza a Pearl Harbor, sono entrambi innamorati dell’infermiera Evelyn. L’attacco giapponese alla base deciderà il loro destino.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Christopher Nolan, Inception, con Leonardo DiCaprio. Cobb, abile nel rubare segreti dal profondo del subconscio umano, deve impiantare un’idea nella mente di un miliardario. Ma un oscuro nemico è in agguato.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 2004, di e con Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura. Gilberto viene cacciato dalla moglie Tiziana. Non sapendo che fare, Gilberto chiede ospitalità all’amico Andrea, che, assieme alla fidanzata, gli fa incontrare alcune ragazze.

Stasera in tv martedì 1 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1973, di George Lucas, American Graffiti, con Ron Howard. California, 1962. Prima di lasciare il liceo, Steve Bolander e altri tre amici si concedono un’ultima notte brava. All’alba, le loro strade si divideranno forse per sempre.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Kirk Jones, Nanny McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson. Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie a una misteriosa tata, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.