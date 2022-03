Lea un nuovo giorno episodi Segreti di famiglia e L’uomo giusto su Rai 1 – anticipazioni

Condividi su

Rai 1 propone oggi la quarta ed ultima puntata della serie tv Lea un nuovo giorno con gli episodi dai titoli rispettivamente Segreti di famiglia e L’uomo giusto. Si tratta di un prodotto in quattro prime serate a partire da martedì 8 febbraio 2022.

La produzione è italiana e la durata di ognuna delle puntate è di un’ora e quaranta minuti.

Lea un nuovo giorno Segreti di famiglia e L’uomo giusto – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Isabella Leoni. Protagonista principale è Anna Valle che interpreta il ruolo di Lea. Nel cast anche Giorgio Pasotti, Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con Rai Fiction.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Ferrara e zone limitrofe per gli esterni. Gli interni invece sono stati girati a Roma.

Lea un nuovo giorno Segreti di famiglia – trama

La richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice ed è un duro colpo per Lea e Marco. Tra Viola e Luca nasce una simpatia speciale nonostante le condizioni di salute della ragazza stiano peggiorando. Nel frattempo, viene ricoverato in reparto Tommaso, un bambino affetto da anemia aplastica che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo.

Quando Marco e Lea chiedono ad entrambi i genitori di sottoporsi ai controlli per una possibile donazione, la madre di Tommaso inspiegabilmente va in crisi e rivela a Lea che il bambino non è figlio di suo marito.

Arturo, ferito per la fine della relazione con Lea, accoglie la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso che lo porterà lontano da Ferrara per alcuni mesi ma, quando Anna lo incontra per caso in ospedale, decide di rivelargli un segreto che potrebbe cambiare i progetti di tutti.

L’uomo giusto – trama

Lea è arrabbiata con Marco e lo accusa di averla ingannata ma le questioni personali devono lasciare il posto ad un’urgenza medica; le condizioni di Viola stanno peggiorando molto rapidamente. L’unica soluzione sarebbe un trapianto di rene ma non si riesce a trovare un donatore compatibile. Marco propone ai genitori di Viola una procedura sperimentale che permetterebbe al padre della ragazza di donarle un rene e che potrebbe salvarle la vita.

Intanto Lea aiuta Koljia ad imparare a camminare con la protesi e manda ai suoi genitori affidatari le sue foto. Addolorati e pentiti ma soprattutto colpiti dal coraggio del bambino, i due decidono di riprenderlo con loro.

Lea e Anna, dopo tanto tempo, riescono a parlare e a dirsi la verità. Intanto Arturo sta partendo per il tour musicale con il cuore pieno di tristezza mentre Marco ha paura di perdere Lea ancora una volta, ma all’improvviso accade qualcosa che aiuterà Lea e Marco a fare chiarezza e rimetterà tutto in discussione

Lea un nuovo giorno – Il cast completo

Di seguito il cast del film Lea un nuovo giorno e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Lea Castelli: Anna Valle

Marco Colomba: Giorgio Pasotti

Arturo Minerva: Mehmet Günsür

Pietro Verna: Primo Reggiani

Anna Galgano: Eleonora Giovanardi

Rosa Nibbi: Daniela Morozzi

Favilla Mancuso: Manuela Ventura

Olga Francesio: Marina Crialesi

Michela Idiong: Rausy Giangarè

Barbara Mosella: Gaia Insenga

Giancarlo Pesani: Francesco Meoni

Valerio Mosella: David Sebasti

Donato Nibbi: Jerry Mastrodomenico

Eugenio Chiaravalle: Sergio Pierattini

Koljia Antonov: Sebastiano Amodeo

Viola Parisi: Rosa Barbolini

Martina: Cloe Günsür