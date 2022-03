Stasera in tv martedì 15 marzo 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 15 marzo 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su La7, l’attualità con Di Martedì, programma condotto da Giovanni Floris.

Stasera in tv martedì 15 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la prima puntata della fiction Studio Battaglia. Anna Battaglia lascia lo studio legale della madre Marina (Lunetta Savino) per trasferirsi allo Studio Zander. La sorella Nina invece continua ad affiancare la madre e a occuparsi di divorzi. Intanto un’altra figlia, Viola, sta per sposarsi. Nel nuovo ufficio, Anna ritrova un vecchio amore.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. L’allegria è sempre di casa all’Auditorium della Rai di Napoli grazie allo show condotto da Stefano De Martino con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Si ride dall’inizio alla fine con giochi vecchi e nuovi: tra gli altri, “Chiuditi Sesamo”, “Segui il labiale”, “Freeze Dance” e “Serenata Step”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Anche nello studio di Bianca Berlinguer si dibatte della situazione in Ucraina, cercando di prevederne gli sviluppi non solo dal punto di vista strettamente militare, ma anche riguardo alla drammatica questione dei profughi di guerra. Non mancherà poi un’analisi delle possibili conseguenze politiche.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. All’angoscia della guerra si aggiunge la preoccupazione per il caro energia e le altre conseguenze che il conflitto potrebbe portare nella nostra quotidianità. Ai cittadini che si sentono particolarmente fragili si rivolge anche stasera Mario Giordano per informarli e, se possibile, tranquillizzarli.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Manchester Utd-Atletico Madrid. L’Old Trafford di Manchester, uno degli stadi più prestigiosi del mondo, ospita questa sera la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Ralf Rangnik ospitano gli spagnoli guidati da Diego Simeone. La gara d’andata si è conclusa con il punteggio di 1-1.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione Show. Si presenta in una veste tutta nuova il reality lanciato da Italia 1 nel 2006. Per la prima volta lo conduce Barbara d’Urso, in un grande studio con il pubblico e la giuria, di cui fanno parte Federico “Fashion Style” Lauri, Antonella Elia e un giudice misterioso che potrebbe essere Soleil Sorge.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Sono molti gli ospiti che si danno il cambio sugli sgabelli e le poltrone dello studio, assicurando alla trasmissione vivacità e pluralità di opinioni. Giovanni Floris porta in primo piano la crisi ucraina e le sue ripercussioni in Italia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. In onda la settima puntata della stagione trasmessa su Sky Uno. Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio scelgono le performance più emozionanti e spettacolari. Presenta la “veterana” Lodovica Comello.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Flavio Montrucchio accoglie al ristorante due coppie di single che hanno a disposizione una cena per conoscersi. I più sfortunati possono avere una seconda chance, come Emanuele che due settimane fa è tornato in cerca di miglior fortuna.

I film di questa sera martedì 15 marzo 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Ladj Ly, I miserabili, con Damien Bonnard, Djibril Zonga. L’agente di polizia Stéphane si trasferisce a Montfermeil, nella periferia di Parigi. Inserito nella squadra anticrimine, viene subito travolto dalle tensioni del quartiere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, con Jean Dujardin, Louis Garrel. 1895. Picquart, capo dei servizi segreti francesi, sospetta che Dreyfus, capitano ebreo accusato di essere una spia al servizio dei tedeschi, sia in realtà innocente. Decide così di indagare.

Su Nove, alle 21.20, il film thriller del 2009, di Alex Proyas, Segnali dal futuro, con Nicolas Cage. Il professore di astrofisica John Koestler entra in possesso di un misterioso documento. Il foglio riporta giorno e numero delle vittime di alcuni disastri che devono ancora accadere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2004, di S. Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana a eliminare il conte Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1994, di Lawrence Kasdan, Wyatt Earp, con Kevin Costner, Dennis Quaid. Wyatt Earp arriva a Tombstone, diventandone lo sceriffo. Lì fa amicizia con Doc Holliday, un giocatore d’azzardo che sarà al suo fianco nella sfida contro la banda dei Clanton.

Stasera in tv martedì 15 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Michele Placido, Il cecchino, con Daniel Auteuil. L’ispettore Mattei è sulle tracce di una violenta banda di rapinatori. Ma, all’improvviso, un cecchino comincia a uccidere i poliziotti. Inizia, così, una feroce caccia all’uomo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Paolo Virzì, Ella & John – The Leisure Seeker, con Donald Sutherland, Helen Mirren. I coniugi Spencer, stanchi dei rimproveri dei figli riguardo la propria salute, partono a bordo del loro camper per raggiungere la Florida: il viaggio potrebbe essere l’ultimo della loro vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di John Madden, Miss Sloane – Giochi di potere, con Jessica Chastain. Elizabeth, una spietata lobbista sull’orlo dell’esaurimento, è disposta a superare i limiti etici e legali pur di far approvare una controversa legge legata alla vendita delle armi.