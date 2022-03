Condividi su

Questa sera, 14 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 è andata in onda in diretta la Finale del Grande fratello Vip 6. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è arrivato alla sua sesta edizione in versione vip. Tra i concorrenti di quest’anno: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip, 14 marzo 2022, diretta Finale

Inizia il programma. Alfonso entra nella casa per salutare i finalisti e dare inizio all’ultima puntata di questa edizione del Gf vip. “Voglio dire grazie ad ognuno di voi, persino a Giucas” – dice commosso Signorini.

Viene mandato in onda un best of dell’avventura dei vip all’interno della Casa. Ripercorriamo i momenti più emozionanti. Tanto è successo dal giorno 1 di questa lunghissima edizione durata ben 6 mesi.

Tornato in studio ed accolte le opinioniste, Alfonso chiede ai finalisti cosa porteranno dietro di questa esperienza.

“Mi ha fatto rinascere e mi ha dato una grande voglia di vivere. Non ho le parole giuste, mi sento libero. Grazie Grande Fratello” – dice Giucas.

“Sono diventata una donna che si piace e che si ama. Sono molto più fiera di me” – svela Jessica.

“E’ stata un’esperienza unica, una grande sfida. Nella convivenza capiamo tante cose” – dice Delia.

“Sono soddisfatto di essere arrivato fin qui, non avrei mai creduto di potercela fare” – dichiara Barù.

“Mi porterò via i valori della vita. La mia vita fuori diventerà straordinaria. Ho capito quanto sia inutile litigare per cose stupide” – aggiunge Davide.

“Mi porterò le cose belle e le cose brutte, che mi hanno insegnato tanto. E poi ho trovato l’amore” – chiosa Lulù.

Si passa poi a parlare di Jessica, Lulù e Barù. I tre si sono allontanati in seguito ad alcune dichiarazioni poco carine di Barù. Lulù ha svelato anche che Jessica avrebbe ricevuto da lui un bacio mentre erano nella capanna, ma sarebbe stata “costretta” al silenzio. In seguito c’è stato un riappacificamento, ma il destino della “quasi” coppia è molto incerto. Stasera Jessica ridimensiona il gossip, parlando di sfioramenti di labbra.

Adriana e Sonia sperano che per la coppia ci sia un futuro fuori dalla casa.

Giucas riceve una sorpresa dal figlio James. “Per me hai vinto indipendentemente da come andrà stasera. Non vedo l’ora di riabbracciarti. Non pensavo mi mancassi così tanto” – gli dice James, prima di stringerlo a sé tra le lacrime.

Entra in studio Ilary Blasi, che parla dell’imminente inizio dell’Isola dei famosi. Signorini la punzecchia riguardo ai rumors sulla sua separazione da Totti e le propone di frequentare Alex Belli. “Ah parli della mia separazione in casa. No grazie, Alex manco per patocco al portone di casa” – risponde ironicamente la Blasi.