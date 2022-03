Isola dei famosi 2022, da lunedì 21 marzo su Canale 5. Cast, inviato, opinionisti

Condividi su

Inizia lunedì 21 marzo su Canale 5, la nuova edizione de l’Isola dei Famosi 2022. Al timone del reality show ci sarà per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi. Al fianco della conduttrice nel ruolo di opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alvin tornerà invece nel ruolo di inviato.

Isola dei famosi 2022, le novità della nuova edizione

La nuova edizione de l’Isola dei famosi 2022, in onda da lunedì 21 marzo in prima serata su Canale 5, avrà come protagonisti ben 22 naufraghi. La principale novità di quest’anno infatti riguarda proprio i concorrenti che potranno partecipare non solo come singoli, ma anche in coppia, e verranno divisi in due gruppi: coppie e single. Una volta sbarcati sulle spiagge di Cayo Cochinos, i naufraghi provenienti dal mondo della tv, dello sport, della musica e del cinema, daranno il via all’edizione de l’Isola dei famosi 2022.

Ci sarà Ilary Blasi – per la seconda volta consecutiva – al timone del reality show, con a fianco due opinionisti che le faranno da spalla durante il corso della trasmissione. Si tratta della vincitrice storica, ex inviata e opinionista del reality Vladimir Luxuria, e del conduttore televisivo Nicola Savino. Alvin invece, proprio come nell’edizione 2015, 2016 e 2019, seguirà le avventure dei naufraghi in Honduras, nel ruolo di inviato.

Il cast dell’edizione 2022

I naufraghi che prenderanno parte all’edizione de l’Isola dei famosi 2022, verranno divisi in due gruppi: coppie e single. I concorrenti che parteciperanno nel gruppo delle coppie sono:

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni

con il figlio Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

e la moglie Silvano Michetti e Nick Luciani , I Cugini di Campagna

e , I Cugini di Campagna Jeremias e Gustavo Rodriguez (rispettivamente fratello e padre di Belen Rodriguez)

e (rispettivamente fratello e padre di Belen Rodriguez) Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo

e il fidanzato Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

I concorrenti che che parteciperanno invece all’Isola dei famosi nel gruppo dei single sono:

Roberta Morise , showgirl

, showgirl Roger Balduino , modello

, modello Ilona Staller , nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina

, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina Marco Melandri , pilota motociclistico

, pilota motociclistico Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello

E poi ancora:

Antonio Zequila , attore

, attore Estefania Bernal , modella

, modella Jovana Djorkevic , modella

, modella Blind , rapper

, rapper Nicolas Vaporidis, attore

Tutto pronto dunque per l’approdo dei naufraghi all’Isola dei famosi 2022. Tante saranno le avventure che attendono i nuovi concorrenti che – guidati da Alvin – si cimenteranno nelle due puntate settimanali previste durante il corso della settimana, in giochi e sfide per conquistare l’immunità. In particolare l’adventure reality va in onda il lunedì e il giovedì in prima serata.

Sarà possibile vedere le puntate e le clip dell’Isola dei famosi sul sito di Mediaset Infinity.