Stasera in tv mercoledì 23 marzo 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 23 marzo 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su La7, Atlantide – Storia di uomini e di mondi con Andrea Purgatori.

Stasera in tv mercoledì 23 marzo 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la nuova stagione con i primi due episodi della fiction Volevo fare la rockstar 2, con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro. Olivia (Valentina Bellè) vuole riconquistare Francesco, ma lui ha una nuova fiamma, la sua dirimpettaia Silvia. Intanto Eros è sempre più preso dalla vita universitaria e dalla relazione con Fabio, mentre le gemelle hanno occhi solo per nonna Nice, che le vizia in ogni modo.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra gli inviati di Federica Sciarelli c’è Chiara Cazzaniga, che nel 2015 è riuscita a intervistare Ali Ahmed Rage detto Gelle, supertestimone dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Stasera si parla di Michele Dichio, scomparso un anno fa dopo aver detto che andava a comprare un’auto nuova.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Le nozze di Figaro. Dal Teatro Comunale di Firenze l’opera di Mozart nell’allestimento del 1979 firmato da Antoine Vitez con la direzione musicale di Riccardo Muti. Nel cast: James Morris, basso-baritono (Figaro), Thomas Allen, baritono (conte Almaviva).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Quali sono i reali obiettivi perseguiti da Putin con il suo attacco all’Ucraina? Esiste davvero il rischio di una spaventosa escalation del conflitto? Cosa rischia l’Italia? Questi sono solo alcuni degli interrogativi ai quali cerca di dare risposta questa sera Veronica Gentili con l’aiuto dei suoi numerosi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Ultima fermata. Al via il reality prodotto da Maria De Filippi che vede protagoniste coppie in crisi che si trovano a un bivio: o provano a salvare il loro rapporto oppure si lasceranno per sempre. Ogni storia è raccontata da Simona Ventura, che torna a Mediaset ma continuerà a condurre “Citofonare Rai 2”.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Teo Mammucari e Belen Rodriguez presentano una nuova puntata insieme con i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Protagonisti i reportage realizzati dagli inviati, tra cui Ismaele La Vardera, che in queste settimane sta raccontando la grande catena di aiuti umanitari a favore degli ucraini.

Su La7, alle 21.15, Atlantide – Storia di uomini e di mondi. Il conduttore Andrea Purgatori ha una vasta esperienza come sceneggiatore per il cinema e la tv: per il piccolo schermo ha scritto molte serie, tra cui “Le due leggi” (2014), “Ragion di Stato” (2015), e “Lampedusa” (2016).

Su Tv8, alle 21.15, il talent Italia’s Got Talent. Va in onda in diretta la finale della dodicesima edizione. Si esibiscono i concorrenti selezionati dai giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio. Uno di loro succederà al mago Stefano Bronzato nell’albo d’oro.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Ha inizio la fase delle prime reunion, con le coppie che si incontrano per fare il punto della situazione. Purtroppo la relazione tra Gianluca e Giorgia non è partita nel migliore dei modi.

I film di questa sera mercoledì 23 marzo 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Il detective Hercule Poirot (Kenneth Branagh) si trova a Istanbul, ma deve raggiungere con urgenza Londra. Sale così a bordo del lussuoso treno Orient Express, nella speranza di un viaggio comodo e rilassante. Ben presto invece un brutale omicidio lo costringe a un’indagine che appare assai complessa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1978, di Dino Risi, Primo amore, con Ugo Tognazzi, Ornella Muti. Un attore di avanspettacolo che non ha ingaggi trascorre il tempo in una casa di riposo per artisti. Lì rimane affascinato da una giovane cameriera e se ne innamora.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale.

Su Iris, alle 21.00, il film musical del 2014, di Rob Marshall, Into the Woods, con Emily Blunt, James Corden. Il panettiere Baker e sua moglie si avventurano nel bosco per spezzare la maledizione che una strega ha lanciato loro. Durante il viaggio conosceranno diversi personaggi delle fiabe.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2005, di Joe Wright, Orgoglio e pregiudizio, con Keira Knightley. La signora Bennet cerca facoltosi mariti per le figlie senza dote. Charles S’innamora di Jane, la primogenita. La giovane Lizzie è invece attratta dal nobile Darcy.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1975, di Luciano Salce, L’anatra all’arancia, con Monica Vitti, Ugo Tognazzi. Lisa e Livio, coniugi in crisi, si confessano le reciproche scappatelle. Quando lei accetta la corte di un giovane e ricco straniero, il marito prima decide di vendicarsi, poi lo invita a casa per conoscerlo meglio.

Stasera in tv mercoledì 23 marzo 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Elliott Lester, Blitz, con Jason Statham, Paddy Considine. Scotland Yard è sotto attacco a opera di un serial killer che miete le sue vittime tra gli agenti della polizia londinese. Sulle tracce del criminale si mette il detective Tom Brant.