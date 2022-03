Stasera in tv sabato 26 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 26 marzo 2022. Su Raitre, Quinta dimensione, programma condotto da Barbara Gallavotti. Su Italia 1 invece va in onda Freedom oltre il confine, programma di Roberto Giacobbo.

Stasera in tv sabato 26 marzo 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il game show Soliti ignoti Speciale. Anche questa settimana Amadeus è il padrone di casa del sabato sera di Raiuno con un doppio appuntamento che prevede una nuova partita di “Affari tuoi – Formato famiglia”, seguita da una puntata speciale del gioco delle identità in onda come sempre dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Su Raitre, invece, alle 21.45, Quinta dimensione. Non è troppo tardi per garantirci un futuro: oggi possiamo fare la differenza e far sì che il riscaldamento globale si mantenga entro limiti tali da consentirci di adattarci a condizioni di temperatura più calde, non troppo, rispetto al passato. Ne parla Barbara Gallavotti nella puntata di stasera.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: The tragedy of Hamlet. Per la Giornata mondiale del teatro, va in onda una maratona dedicata al Novecento. L’adattamento dell’Amleto di Peter Brook viene presentato nella versione originale sottotitolata in italiano, con l’attore giamaicano Adrian Lester.

Programmi Mediaset, La7



Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Secondo dei nove appuntamenti previsti con il talent di Maria De Filippi. Anche quest’anno il direttore artistico è il francese Stephàne Jarny, affiancato da Cristian Lo Presti, che ha partecipato al talent del 2015. Confermata anche la giuria con Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, Freedom – Oltre il confine. Titolo della puntata di stasera: 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhmon. Il protagonista di questo speciale del popolare programma di Roberto Giacobbo è l’Antico Egitto, da sempre uno degli argomenti più amati dal pubblico. Stasera si parla di Tutankhamon, il faraone morto a soli 18 anni. Il 4 novembre 1922 l’archeologo inglese Howard Carter ritrovò la sua tomba.

Su La7, alle 21.15, Eden. Le meraviglie della natura, i capolavori dell’arte, le tecnologie più moderne per difendere il pianeta Terra: a proporli è Licia Colò, che ci guida in un viaggio emozionante e mai retorico alla scoperta del mondo “green”.

Tv8, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. dell’Arabia Saudita di F1. Sul circuito di Gedda si disputano le prove ufficiali per determinare la griglia di partenza della seconda prova del Mondiale, che si correrà domani. Tra i piloti più attesi l’inglese Lewis Hamilton.

Su Real Time, alle 21.35, Vite al limite. Lucas desidera trovare lavoro nel campo della tecnologia, ma trascorre le giornate a mangiare diventando sempre più obeso. Se vuole perdere peso e condurre una vita normale deve accettare e seguire le indicazioni del dottor Now.

I film di questa sera sabato 26 marzo 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Eric Barbier, La promessa dell’alba, con Pierre Niney. Nina Kacev, tenace ed eccentrica, cresce da sola il figlio, Romain, sognando per lui un grande futuro. E così sarà: Romain diventerà uno dei più grandi romanzieri del XX secolo.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tony Gilroy, Duplicity, con Julia Roberts, Clive Owen. Claire e Rey, entrambi ex spie, nonostante cerchino di ingannarsi a vicenda, in realtà si piacciono parecchio. Uniranno le loro forze per truffare due potenti multinazionali.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’Amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie “Gomorra”. Sopravvissuto al colpo di pistola sparatogli da Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico.

Stasera in tv sabato 26 marzo, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2020, di E. Fennell, Una donna promettente, con Carey Mulligan. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra: intelligente, provocante e astuta, di notte vive una vita segreta. Ma un incontro inaspettato fa riemergere un trauma del passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2020, di Joel Crawford, I Croods 2 – Una nuova era. I Croods accolgono in famiglia il giovane Guy, rimasto orfano. Mentre tra lui e Hip nasce un amore adolescenziale, i Croods stanno per imbattersi in un mondo più evoluto del loro.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The town. Boston. Dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.