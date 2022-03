Stasera in tv venerdì 1 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 1 aprile 2022. Su Rete 4, l’attualità con Quarto grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Su Canale 5 invece va in onda il film commedia Famiglia all’improvviso con Omar Sy.

Stasera in tv venerdì 1 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del programma musicale Il cantante mascherato. Ancora un venerdì sera in compagnia dello stravagante show musicale condotto per il terzo anno consecutivo da Milly Carlucci. E’ l’ultima occasione per ammirare gli spettacolari costumi, molto amati dai bambini, che sono stati creati per questa edizione da Tiziano Morelli dallo Studio Laboratorio 51.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè introduce i documentari “Il palazzo dei destini incrociati”, sul Palazzo Ducale di Urbino e “Raffaello. Il mito e la modernità” che ricostruisce il periodo d’oro dell’artista a Roma, dal pontificato di Giulio II alla morte di Leone X nel 1521.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Focus sui fatti di cronaca nera che hanno maggiormente colpito i telespettatori nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Ma si continua a parlare anche della guerra in Ucraina. Per le segnalazioni dei telespettatori è sempre attivo il centralone: il numero è 02.30309010.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione show. Personaggi già famosi sui social, ex concorrenti di quiz e di reality, oltre ai voti che da anni popolano i programmi di Barbara d’Urso: il cast di questa edizione del reality fa già discutere e ogni giorno su Instagram e Twitter compare tra gli argomenti più chiacchierati. Questa sera, la terza puntata.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche nelle ultime puntate dedicate alla tragedia della guerra, Diego Bianchi ha potuto contare sull’apporto dei suoi fedelissimi. A partire da Roberto Angelini, chitarrista e “capitano” della Propaganda Live Band.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni in Italia. Chi ha scelto la location più magica? Di chi è l’abito più elegante? Chi ha proposto il menù migliore? Intorno a queste categorie ruota la sfida tra le concorrenti, condotta da Costantino della Gherardesca.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti live con Maurizio Crozza. A ogni puntata si aggiungono nuovi personaggi della politica, della società e dello spettacolo, ma vengono riproposti anche i “grandi classici” come Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Katia Follesa e Damiano Carrara sono nel Monferrato. Tra vigneti e colline, tre pasticcieri sono pronti a mettersi in gioco. Potranno contare sull’aiuto di un cliente abituale che potrà far loro ottenere un bonus extra.

I film di questa sera venerdì 1 aprile 2022

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Olivier Nakache, The Specials – Fuori dal comune, con Vincent Cassel. Ispirato a personaggi realmente esistenti, il film racconta l’impegno quotidiano di Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb) che, alla guida di due differenti organizzazioni no profit, da vent’anni girano per Parigi per trovare e aiutare bambini e adolescenti affetti da autismo.

Su Rai 4, invece, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Deon Taylor, La legge dei più forti, con Naomi Harris. Alicia, poliziotta alle prime armi, assiste casualmente all’omicidio di un giovane spacciatore. Ma, ben presto, la donna realizza che il delitto è stato commesso da alcuni poliziotti corrotti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2014, di Lasse Hallstrom, Amore, cucina e curry, con Manish Daya, Helen Mirren. Francia: la chef Mallory è preoccupata per l’apertura di un piccolo bistrot indiano vicino al suo ristorante. Presto scopre che il locale è gestito dal giovane Hassan, dotato di grande talento.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film commedia del 2016, di Hugo Gélin, Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, con Omar Sy. Samuel (Omar Sy) vive una vita disordinata, tra serate con gli amici e avventure amorose. Un giorno però a casa sua si presenta una ex, che gli lascia una bambina, Gloria (Gloria Colston), affermando che è sua figlia. Inizialmente Samuel non ha alcuna voglia di fare il padre, ma poi…

Film 20 Mediaset, Iris

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 2006, di Joe Carnaham, Smokin’Aces, con Jeremy Piven. Il vicedirettore dell’Fbi Stanley Locke deve proteggere l’illusionista Buddy “Aces” Israel, che sta per testimoniare contro un boss della malavita di Las Vegas. Questi ha messo su di lui una taglia che fa gola a molti.

Su Iris, alle 21.00, il film d’avventura del 2000, di Clint Eastwood, Space Cowboys, con Clint Eastwood, Donald Sutherland. Frank D. Corvin, veterano delle missioni spaziali, riunisce la sua vecchia squadra. Devono riparare un satellite russo che rischia di precipitare sulla Terra provocando un disastro.

Stasera in tv venerdì 1 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Paolo Virzì, Caterina va in città, con Alice Teghil. La tredicenne Caterina si trasferisce a Roma con la famiglia. Il padre la costringe a frequentare le compagne più ricche nella speranza che le amicizie possano giovare anche a lui.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film di spionaggio del 2002, di Doug Liman, The Bourne Identity, con Matt Damon. Un uomo gravemente ferito e colpito da una totale amnesia viene ripescato da un peschereccio al largo di Marsiglia. Ristabilitosi, scopre di chiamarsi Jason Bourne e di essere un killer al servizio della Cia.