Stasera in tv domenica 3 aprile 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 3 aprile 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 3 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Noi, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino. Anche stasera due episodi: il primo s’intitola, “Il tempo è prezioso”. Daniele è alle prese con un nuovo collega ambiguo e con i problemi di salute di Mimmo. Intanto Cate (Claudia Marsicano) deve prendere una decisione cruciale per la sua vita: ricorrere o meno al bypass gastrico. L’intervento la preoccupa molto.

A seguire, il secondo episodio, “Sposi”. Claudio intende provare a essere veramente felice con Sofia, ma prima deve convincerla delle sue buone intenzioni; Daniele invece continua ad avere problemi con il suo giovane collega: per causa sua rischia di non assistere alla premiazione di sua figlia Terry. Cate inizia a liberarsi di tutte le sue incertezze.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. La guerra in Ucraina, commentata con giornalisti ed esperti, e l’evoluzione della pandemia spiegata dalla lezione di Roberto Burioni: sono questi i due temi che da tempo monopolizzano la scaletta dello show di Fabio Fazio. Tra i rari momenti di leggerezza, l’intervento di Luciana Littizzetto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Anche affrontando un tema come quello della guerra in Ucraina, che scatena reazioni molto forti, Giuseppe Brindisi sceglie di usare toni pacati. Questo però non toglie autorevolezza al suo programma che, settimana dopo settimana, informa i telespettatori sui temi più importanti del momento.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Lo show dei record. Gli studi di Cologno Monzese e l’autodromo di Monza ospitano ogni domenica gli aspiranti primatisti, ma lo show condotto da Gerry Scotti mostra anche altri record, realizzati in diverse parti del mondo. Questi filmati sono introdotti da Marco Frigatti, storico giudice del Guinness World Records.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la grinta che da sempre lo caratterizza (confermata di recente in un aspro battibecco on line con Selvaggia Lucarelli a proposito della trasferta in Ucraina del giornalista) anche questa sera Massimo Giletti affronta i temi più caldi.

Su Tv8, alle 22.00, Motociclismo – G.P. d’Argentina. Va in onda in differita la terza prova del Motomondiale. All’Autodromo di Termas de Rio Hondo è attesa con interesse in MotoGP la prova di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che gareggia per la scuderia VR46.

I film di questa sera domenica 3 aprile 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1997, di Jay Roach, Austin Powers – Il controspione, con Mike Meyers. Austin Powers è un bizzarro agente del servizio segreto britannico. Dopo l’ennesima missione viene ibernato. Si risveglierà 30 anni dopo per combattere contro il terribile dottor Male.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2015, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Rogue Nation, con Tom Cruise. La Cia ha deciso di chiudere la divisione di Ethan Hunt (Tom Cruise). Seppur ricercati, l’agente e il suo team provano a sgominare il “Sindacato”, l’organizzazione terroristica responsabile delle loro sventure. Li aiuta l’agente dell’MI6 Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), da tempo infiltrata nella rete criminale.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American gangster, con Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Neil Jordan, Il buio nell’anima, con Jodie Foster. New York. Durante una brutale aggressione, Erica viene ferita, mentre il suo compagno perde la vita. Assetata di vendetta, si procura una pistola e comincia a “ripulire” la città.

Stasera in tv domenica 3 aprile, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Paolo Virzì, Tutti i santi giorni, con Federica Victoria Caiozzo, Luca Marinelli. Guido e Antonia si amano follemente, nonostante abbiano due caratteri opposti. Il loro rapporto, però, viene messo a dura prova quando decidono di avere un figlio.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, con Maria Bello, Brendan Fraser. Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.