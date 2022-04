Stasera in tv martedì 5 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 5 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Canale 5, Calcio Champions League: Manchester City-Atletico Madrid.

Su Raiuno, alle 21.25, la quarta e ultima puntata della fiction Studio Battaglia. Durante una trasferta al mare, Anna (Barbora Bobulova) vive momenti di intimità con Massimo. Intanto, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie. All’udienza della separazione Parmegiani, Anna ha la meglio sulla madre, che decide di vendere lo studio.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Un altro martedì sera tutto da ridere con lo show condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco ritroviamo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Presenti, come sempre, “La stanza inclinata” e altri classici come “Segui il labiale”, “Rumori di mimo” e “Speed Quiz”.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. A un mese abbondante dall’inizio dei combattimenti in Ucraina, tra schermaglie diplomatiche e immagini terrificanti di bombardamenti e stragi, ancora si cerca di capire come si potrà uscire da una situazione davvero angosciante. Bianca Berlinguer fa il punto e coinvolge nel dibattito i suoi ospiti.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Nonostante il taglio delle accise sulla benzina, i prezzi restano molto alti, per non parlare delle bollette salatissime del gas. Oltre ad analizzare il dossier Ucraina dal punto di vista politico e militare, Mario Giordano come sempre si occupa dei problemi concreti dei “suoi” telespettatori.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Manchester City-Atletico Madrid. Prendono il via i quarti di finale di Champions League e all’Etihad Stadium di Manchester si gioca una gara dal grande fascino: i padroni di casa, allenati da Pep Guardiola, ospitano la terribile formazione iberica sulla cui panchina siede Diego Simeone. Il ritorno si disputerà in Spagna il 13 aprile.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione show. In questa edizione, la prima condotta da Barbara d’Urso, l’avvenenza non è più un’esclusiva di pupe e pupi. Tra i secchioni, per esempio, ci sono il modello Gianmarco Onestini e il videomaker Mirko Gancitano (fidanzato di Guenda Goria), entrambi molto apprezzati dal pubblico femminile.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. La barbarie della guerra, la resistenza ucraina, i timori di fronte alla possibile escalation del conflitto: Giovanni Floris si affida ai sondaggi di Nando Pagnoncelli e ai pareri degli ospiti per affrontare il dramma di cui tutti parlano.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Rivediamo i momenti più spettacolari della 12° edizione dello show, che si è conclusa il 23 marzo scorso con la vittoria del cantante Antonio Vaglica, che si è aggiudicato il premio di 100.000 euro. Conduce Lodovica Comello.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento, con Mauro Cipollone. Dopo una breve presentazione, nuovi single in cerca dell’anima gemella varcano la soglia del ristorante di Flavio Montrucchio. A sciogliere la tensione iniziale c’è il bartender Mauro Cipollone.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Ang Lee, Vita di Pi, con Suraj Sharma. Pi e la famiglia lasciano l’India per il Canada, portando con sé gli animali del loro zoo. Ma la nave su cui viaggiano affonda: il ragazzo si ritrova così da solo su una scialuppa con una tigre del Bengala.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Jason Reitman, The Front Runner, con H. Jackman. La vicenda del senatore Gary Hart, in corsa per la presidenza del 1988. Durante la campagna elettorale fu travolto dallo scandalo per una relazione extraconiugale con Donna Rice.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1965, di Henry Hathaway, I quattro figli di Katie Elder, con John Wayne. I fratelli John, Tom, Matt e Bud tornano in paese per il funerale della madre, che viveva in povertà. Decidono di scoprire chi ha messo in ginocchio la loro famiglia.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia di Edoardo Leo, Noi e la Giulia, con Edoardo Leo, Luca Argentero, Carlo Buccirosso. Diego, Fausto e Claudio decidono di sistemare un vecchio casale e trasformarlo in un agriturismo. L’arrivo di un camorrista che vuole il pizzo dà inizio a una serie di eventi tragicomici.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Matteo Garrone, Gomorra, con Toni Servillo, Ciro Petrone. Tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano. Un viaggio nel mondo della camorra del casertano raccontato attraverso cinque storie crude e