Nero a metà 3: anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 1

Rai 1 propone oggi la prima puntata della terza stagione di Nero a metà con gli episodi i cui titoli sono rispettivamente Solo un passo e Comunque bella. La fiction è composta da sei serate che andranno in onda settimanalmente il lunedì per sei settimane consecutive. Dodici gli episodi previsti.

Nero a metà Solo un passo e Comunque bella– regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Claudio Amendola per i primi sei episodi, per i restanti dietro la macchina da presa c’è Enrico Rosati.

Protagonisti principali sono Carlo Guerrieri e Malik Soprani interpretati rispettivamente da Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Nel cast anche Fortunato Cerlino nel ruolo di Mario Muzo.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare nella capitale Roma e sono durate 20 settimane. La produzione è della Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Le musiche originali sono di Francesco De Luca e Alessandro Forti per edizioni Rai Com.

Nero a metà Solo un passo – trama

Nell’episodio dal titolo Solo un passo, continuano le indagini sulla scomparsa di Clara. La madre di Alba è svanita nel nulla nel giorno della sua scarcerazione. Ma c’è un macabro colpo di scena. Viene ritrovato il corpo esanime di una ballerina, che sembra essere collegato alla scomparsa di Clara. Indagando sulla vita privata della vittima, Carlo e Malik approdano al locale appartenente ad Alfio Pugliani. Cantabella, senza informare Carlo, si infiltra per scoprire più dettagli possibili sullo spaccio di cocaina a Roma e che sembra essere legato proprio a Pugliani.

Comunque bella – trama

Nel secondo episodio dal titolo Comunque bella, Carlo e Malik indagheranno sulla misteriosa morte di un sacerdote. L’uomo è stato assassinato con un colpo di pistola. Sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere, arriva anche il nuovo capo della scientifica, Elisa Cori. La donna, in passato, ha avuto un legame con Bragadin. Le indagini di Carlo sulla scomparsa di Clara, portano dei risultati. Guerrieri, infatti, riesce a ricostruire alcuni spostamenti della sua ex e così giunge a un casale. Ma ciò che trova sono solo tracce di sangue.

Nero a metà 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Nero a metà 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claudio Amendola : Carlo Guerrieri

: Carlo Guerrieri Miguel Gobbo Diaz : Malik Soprani

: Malik Soprani Fortunato Cerlino : Mario Muzo

: Mario Muzo Rosa Diletta Rossi : Alba Guerrieri

: Alba Guerrieri Alessandro Sperduti : Marco Cantabella

: Marco Cantabella Margherita Vicario : Cinzia Repola

: Cinzia Repola Gianluca Gobbi : Lorenzo Bragadin

: Lorenzo Bragadin Giorgia Salari : Giulia Trevi

: Giulia Trevi Claudia Vismara : Monica Porta

: Monica Porta Eduardo Valdarnini : Spartaco Mattei

: Spartaco Mattei Adriano Pantaleo : Ciro Santillo

: Ciro Santillo Daphne Scoccia : Ottavia Danti

: Ottavia Danti Margherita Laterza : Clara Soldani

: Clara Soldani Luca Cesa : Federico Viessi

: Federico Viessi Sabrina Martina : Alice Levani

: Alice Levani Fabien Lucciarini : Bruno Levani

: Bruno Levani Alessia Barela : Cristina Regelli

: Cristina Regelli Angela Finocchiaro : Giovanna Di Castro

: Giovanna Di Castro Caterina Guzzanti: Elisa Cori