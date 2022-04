Stasera in tv martedì 19 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 19 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su La7, l’attualità con Di Martedì, programma condotto da Giovanni Floris.

Stasera in tv martedì 19 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la miniserie La scogliera dei misteri, con Garance Thénault, Pierre-Yves Bon. Da un’approfondita ricerca nel passato di Lola (Garance Thénault) emerge che la donna ha mentito alla polizia: lei sapeva di essere stata adottata e che la madre era stata violentata e uccisa. Il capitano Clement Neuville, che si sente tradito, la fa arrestare. Lola riferisce a Jourdan la versione di Lafont, ma non ci sono prove a supporto di quanto sostiene il giornalista. Il caso di Manon viene riaperto: la polizia promette che troverà il colpevole.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Mentre è forte lo shock per le terrificanti immagini di morte e distruzione provenienti dall’Ucraina, l’opinione pubblica internazionale guarda con preoccupazione agli sviluppi del conflitto, sia dal punto di vista militare sia da quello economico. Bianca Berlinguer ne parla con i suoi ospiti.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Ai cittadini che si sentono particolarmente sgomenti di fronte alla guerra e alle sue conseguenze si rivolge anche stasera Mario Giordano, per informarli e, se possibile, tranquillizzarli. In primo piano il rischio di una “guerra del gas”, che rischia di privare l’Italia delle scorte per il prossimo inverno.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Coppa Italia: Inter-Milan. Tra oggi e domani si completa il programma delle semifinali di Coppa Italia. Allo Stadio Meazza di Milano va in scena il derby tra nerazzurri allenati da Simone Inzaghi e i rossoneri sulla cui panchina siede Stefano Pioli. L’incontro di andata si è concluso in parità con il punteggio di 0-0.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione show. Si avvicina alle battute finali questa edizione del reality, la prima condotta da Barbara d’Urso, che ha rimodellato il programma introducendo nel format elementi tipici dei suoi show, compresi alcuni personaggi che devono a lei la popolarità televisiva. Tra gli altri, Denis Dosio e Maria Laura De Vitis.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Dopo un breve momento di buonumore, grazie allo spazio riservato a Luca e Paolo, nello studio di Giovanni Floris si torna a parlare della guerra, tra analisi strategiche e commenti su possibili sviluppi diplomatici.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con Flavio Montrucchio. Anche questa sera le telecamere catturano ogni dettaglio delle cene “al buio” tra single. Chi tra le coppie, alla fine della serata, deciderà di vedersi una seconda volta?

I film di questa sera martedì 19 aprile 2022

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Louis Garrel, L’uomo fedele, con Louis Garrel, Laetitia Casta. Abel e Marianne, separati da 8 anni, si ritrovano al funerale di Paul, il miglior amico di lui. Il tragico evento li riavvicina, suscitando però la gelosia di due persone a loro vicine.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: Far From Home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 1995, di Jerry Zucker, Il primo cavaliere, con Richard Gere. Promessa a re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Malagant che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2008, di Roland Emmerich, 10.000 A.C., con Steven Strait. Il giovane D’Leh, cacciatore di una tribù preistorica, inizia un pericoloso viaggio ai confini del mondo. Deve salvare la sua amata Evolet, rapita da alcuni feroci predatori.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1972, di Robert Aldrich, Nessuna pietà per Ulzana, con Bruce Davison, Burt Lancaster. Texas: il capo apache Ulzana fugge dalla riserva con alcuni uomini, seminando morte nei villaggi. Il tenente Henry De-Buin e l’esperto scout Macintosh devono catturarlo.

Stasera in tv martedì 19 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset. Michael, giovane programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni Unite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael agguanta il successo: ma ben presto…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Neil Jordan, Greta, con Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz. Frances, in crisi dopo la morte della madre, stringe una morbosa amicizia con Greta, una ricca vedova. Le due iniziano a frequentarsi, ma le intenzioni di Greta si rivelano inquietanti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2000, di Wolfgang Petersen, La tempesta perfetta, con George Clooney. Il capitano Tyne esce con il suo peschereccio nella speranza di risollevare le proprie finanze con una pesca miracolosa. Al ritorno, però, s’imbatte in un terribile uragano.