Stasera in tv martedì 26 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 26 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con #Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer. Su Italia 1, il reality La Pupa e il Secchione show condotto da Barbara d’Urso.

Stasera in tv martedì 26 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, gli ultimi due episodi de La scogliera dei misteri, con Garance Thénault, Pierre-Yves Bon. Georges Battaglia lotta tra la vita e la morte in ospedale; Eric è convinto che sia stato lui ad uccidere Manon, mentre Ines non vuole crederci. Intanto Lola (Garance Thénault) e Clément sono sempre più vicini mentre cercano di arrivare alla verità su quanto successo. Mentre è in corso l’interrogatorio di Eric, sospettato di aver ucciso Manon, Lola viene trovata priva di sensi nella piscina di un hotel. E’ viva ma in gravi condizioni.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina è dedicata gran parte dell’attenzione di Bianca Berlinguer e degli ospiti presenti in studio, ma un altro avvenimento verrà trattato diffusamente: i risultati del ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi e le sue conseguenze nelle relazioni internazionali.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. La tragedia della guerra ucraina porta con sè sdegno e paura, ma anche preoccupazioni economiche. Ai “suoi” telespettatori, intimoriti dal pesante rincaro delle bollette e dei prezzi in generale, si rivolge come sua abitudine Mario Giordano, sollecitando un intervento rapido del governo.

Su Canale 5, alle 21.00, serata di calcio: Champions League. Manchester City-Real Madrid. Si gioca stasera all’Etihad Stadium di Manchester la gara d’andata della prima semifinale di Champions League. Dopo aver eliminato nei quarti l’Atletico Madrid, il City allenato da Pep Guardiola affronta l’altra mitica squadra della capitale spagnola, il Real guidato da Carlo Ancellotti.

Su Italia 1, alle 21.20, il reality La Pupa e il Secchione show. Penultima puntata della prima edizione condotta da Barbara d’Urso. Anche stasera i protagonisti ancora in gioco lasceranno la villa da sogno che li ospita per entrare nello studio e affrontare diverse prove sotto lo sguardo attento dei giudici Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. La guerra in Ucraina, la sfida Macron-Le Pen, le tensioni nella maggioranza: protagonisti della scena politica, economica e culturale ne parlano con Giovanni Floris. A stimolare la discussione, i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.45, il game show Name That Tune. Prende il via la terza edizione del gioco musicale condotta dai comici del gruppo “The Jackal” Ciro Priello e Fabio Balsamo. Invariata la formula, che vede sfidarsi due squadre composte ognuna da quattro personaggi famosi.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento crociera. Parte la nuova stagione del reality condotto da Flavio Montrucchio. Alcuni single salpano sulla nave dell’amore alla ricerca dell’anima gemella. Tra i partecipanti di questa edizione, l’attrice Sandra Milo.

I film di questa sera martedì 26 aprile 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2002, di Adrian Lyne, Unfaithful – L’amore infedele, con Richard Gere, Diane Lane. Una donna sposata viene travolta dalla passione per un uomo molto più giovane. Il marito, scoperta la verità, decide di affrontare il rivale, ma la situazione precipita.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Taylor Hackford, Parker, con Jennifer Lopez, Jason Statham. Assoldato per una rapina, Parker viene tradito dai complici. Deciso a vendicarsi e a riprendersi il bottino, l’uomo elabora un sofisticato piano con l’aiuto della bella Leslie.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 1996, di Brian De Palma, Mission: Impossible, con Tom Cruise, Jon Voight. Sopravvissuto a una missione a Praga, costata la vita a quasi tutta la squadra, l’agente Hunt è sospettato di tradimento. Per discolparsi, decide di violare i computer della Cia.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1951, di George Sherman, Tomahawk, scure di guerra, con Van Heflin. Il coraggioso esploratore Jim Bridger, amico degli indiani Sioux, compie ogni sforzo affinché la tribù di Nuvola Rossa e l’esercito americano raggiungano un accordo.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2013, di Richard Curtis, Questione di tempo, con Domhnall Gleeson. All’età di 21 anni, Tim scopre di essere in grado di viaggiare nel tempo. Decide così di cambiare alcuni fatti della sua vita e trovarsi una fidanzata. Ma l’impresa non sarà facile.

Stasera in tv martedì 26 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2021, di A. Sealey, Ted Bundy – Confessioni di un serial killer, con L. Kirby. Nel 1989 Ted Bundy fu giustiziato sulla sedia elettrica. Negli anni precedenti all’esecuzione, accettò di rivelare i dettagli dei suoi crimini soltanto a un uomo. Da una storia vera.