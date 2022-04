Condividi su

Questa sera, 25 aprile 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 25 aprile, diretta

Inizia il programma. Scopriamo che negli scorsi giorni si è acuita sempre più la rivalità ed antipatia tra i fratelli Tavassi ed il gruppo composto da Blind, Roger ed Estefania.

Blind ed Edoardo si confrontano. “Blind quale sei? Quello che faceva l’amico all’inizio o quello che non appena gli hanno detto che bisognava litigare per emergere l’ha fatto?” – domanda Edoardo. Blind continua a sostenere che Edoardo sia condizionato da Guendalina. “Sono contento perchè ho visto un cambiamento e so che sei buono, ma ti fai trascinare” – risponde Blind.

Anche Ilona e Nicolas hanno discusso. Vaporidis avrebbe accusato la Staller di essere scansafatiche e di non aver collaborato con gli altri naufraghi.

“Sono inca**ata nera con te. Pentiti! Mi hai calunniato come donna” – gli dice la Staller. “Ti chiedo scusa. Mi sono scusata con lei anche privatamente. Ho utilizzato dei termini molto sbagliati. Ho una grandissima stima di te come donna e come attrice. Come giocatrice devo dire che penso che tu abbia fatto il minimo sindacale” – risponde Nicolas.

“Nicolas tu ti scusi tantissimo in questa Isola. Voi nominate Ilona perchè è un personaggio forte e temete che possa arrivare in finale” – commenta Vladimir.

Isola dei famosi 2022, Ilona è eliminata

Momento televoto. Ilona ed Edoardo stanno per scoprire chi di loro è eliminato. E’ la Staller che è fuori dal gioco e deve recarsi a Playa Sgamada. Prima di andarsene Ilona dà il bacio di Giuda a Nicolas.

Blind in quanto leader deve fare il nome di due compagni che vorrebbe “cacciare dall’Isola”. Il giovane naufrago nomina Guendalina e Licia. “Sei veramente un ca**aro” – gli risponde Licia infuriata.

Guendalina e Licia devono affrontare un duello, la prova dell’uomo Vitruviano, sfidando altri due naufraghi. Chi perderà il duello finirà al televoto. Guendalina sfida Marco, perchè ritiene sia il meno agile tra i compagni. Licia sfida Nicolas, perchè pensa che sia il più forte del gruppo: “Nella vita bisogna giocarsele tutte, bisogna sfidare il più forte”. “Questa scelta ti fa onore” – le dice Luxuria. “Attenzione a Marco perchè è sottovalutato” – dice Nicola.

La prima prova è vinta da Guendalina. La seconda prova è vinta da Nicolas. Marco e Licia sono ufficialmente al televoto. “Te la sei un po’ cercata Licia” – commenta Savino.

Isola dei famosi 2022, Guendalina contro tutti

Su Playa Sgamada vediamo come hanno trascorso questi giorni di convivenza Marco Senise, Clemente Russo e Lory Del Santo. Marco ha passato le giornate a dormire, destando la curiosità dei compagni. Clemente invece ha parlato moltissimo della sua Laura.

Clemente riceve una bella sorpresa, Ilary lo invita a salire su una barca che forse lo porterà da sua moglie.

In Palapa si parla di Guendalina, che si è scontrata con Roger che non le ha voluto dare il caffè. Sono molti i naufraghi che ritengono che la Tavassi sia troppo “rompiscatole”. Il fidanzato di Guendalina, soprannominato Cuore, le parla dallo studio mettendola in guardia nei confronti dei suoi compagni e spronandola a continuare a comportarsi come sta facendo.

Clemente deve affrontare una prova. Qualora riuscisse a vincerla potrà tornare in gioco e riabbracciare Laura.