Stasera in tv mercoledì 27 aprile 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 27 aprile 2022. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente – Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili. Su Tv8, la fiction Petra con Paola Cortellesi.

Stasera in tv mercoledì 27 aprile 2022, Rai

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare di Massimo Torregrossa, l’ex sacerdote 51enne scomparso a Catanzaro nel 2019. Il sito web e il centralino (06.8262) sono pronti come sempre in ogni momento a ricevere le segnalazioni del pubblico. Inoltre è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma Migrazioni, viaggi musicali in Italia. L’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, esegue estratti da “Pulcinella” e “La carriera di un libertino” di Stravinsky. Poi “Ritratto (su una serie di Petrassi)” di Luca Mosca, soprano Carmela Remigio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente – Prima serata. Ormai l’appuntamento con Veronica Gentili in prima serata è diventato un’abitudine per i telespettatori che vogliono approfondire fatti, personaggi e retroscena della cronaca, della politica e dell’economia. Riflettori puntati stasera sulla guerra, ma anche sul voto in Francia e sulle sue ripercussioni in Italia.

Su Canale 5, alle 21.20, la miniserie Un’altra verità, con Camille Lou, Thierry Neuvic, Marylin Lima. Stasera i primi due episodi. Audrey (Camille Lou), avvocatessa che da adolescente, 16 anni prima, è sopravvissuta all’aggressione di un serial killer, scopre che nella stessa zona è appena stato commesso un omicidio. Questo le riporta alla mente la terribile notte in cui ha visto la morte in faccia. Mentre si occupa del caso di Madeleine, uccisa come le vittime di Itsas di 16 anni prima, Audrey scopre che la ragazza frequentava siti d’incontri dove adescava uomini sposati. Tra i sospettati c’è Guillaume, fidanzato di Audrey, ai tempi in cui lei era stata catturata da Itsas.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Nel programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez si continua a parlare della guerra in Ucraina. In queste settimane Matteo Viviani ha lavorato con una fotografa di Kiev che ha documentato la strage di Bucha e incontrato le persone che stanno vivendo da vicino il conflitto.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Si rinnova l’appuntamento con Andrea Purgatori. Prima di avviare la carriera in tv, il conduttore è stato inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, seguendo avvenimenti fondamentali come il caso Moro e la strage di Ustica.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Petra, con Paola Cortellesi. Titolo dell’episodio di stasera: “Giorno da cani“. Petra cerca di far luce sulla morte di un poveraccio che traffica in cani. Ma quando a quell’omicidio ne segue un altro e un altro ancora, per l’ispettrice Delicado le cose si complicano.

Su Nove, alle 21.25, il reality Come una volta: un amore da favola. 12 concorrenti sono tornati indietro nel 1821 per cercare il partner perfetto. Tra loro c’è Joseph, 23 anni, di Grosseto; suo padre è napoletano, la madre dominicana. Studia e si mantiene con lavori saltuari.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Lucas vorrebbe lavorare nel campo della tecnologia, ma trascorre le giornate a mangiare diventando sempre più grasso. Per salvaguardare la propria salute deve condurre una vita normale chiedendo aiuto al dottor Now.

I film di questa sera mercoledì 27 aprile 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2015, di John Crowley, Brooklyn, con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson. Irlanda, 1952. Eilis (Saoirse Ronan), ragazza cresciuta in un paesino, decide di emigrare a New York in cerca di un futuro migliore. Stabilitasi a Brooklyn, lentamente riesce a ritagliarsi un suo spazio e a trovare l’amore. Ma brutte notizie in arrivo dall’Irlanda la pongono di fronte a un dilemma.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Christian Volckman, The room – La stanza del desiderio, con K. Janssens, O. Kurylenko. Dopo essersi trasferita in una grande casa abbandonata, una giovane coppia, Kate e Matt, scopre una stanza segreta con il potere di realizzare ogni desiderio. Ma ben presto le cose si complicano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di J.J. Abrams, Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza, con Oscar Isaac. A trent’anni dalla caduta dell’Impero, i seguaci del lato Oscuro della Forza si stanno riorganizzando. Dovranno fare i conti con la giovane Rey, il soldato Finn e il pilota Poe.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Chuck Russell, L’eliminatore, con Vanessa L. Williams, James Caan. L’agente Kruger deve proteggere la giovane Lee Cullen che ha scoperto le malefatte di una potente fabbrica d’armi. Ma la corruzione regna anche al governo.

Stasera in tv mercoledì 27 aprile 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Ty Roberts, Una squadra di 12 orfani, con Luke Wilson. Durante la grande depressione, i Mighty Mites, team di football di un orfanotrofio, passano dal giocare senza scarpe a partecipare ai campionati del Texas. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2020, di Emerald Fennell, Una donna promettente, con Carey Mulligan. Niente nella vita di Cassie è quello che sembra: intelligente, provocante e astuta, di notte vive una vita segreta. Ma un incontro inaspettato fa riemergere un trauma del passato.