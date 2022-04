Primo appuntamento Crociera, diretta 26 aprile – la nuova edizione

Condividi su

Inizia alle 21.20 su Real Time la prima puntata di Primo appuntamento Crociera, il reality show sull’amore condotto da “Il Re di cuori” Flavio Montrucchio. Il conduttore sta per salpare in questa nuova stagione insieme al suo team composto dal barman Mauro Cipollone, dal maître Alessandro Pipero e dall’hostess Beatrice insieme a Ginevra e Denny. I single di questa nuova puntata sono Edoardo e Antonella, Angelo ed Eleonora. E poi ancora Donatella e Paola, Francesco e Luigi.

Primo appuntamento Crociera, 26 aprile diretta

Inizia su Real Time la puntata del 26 aprile di Primo appuntamento Crociera con Flavio Montrucchio. Tutti i passeggeri sono single, e hanno a disposizione un’intera crociera per innamorarsi. Il primo ospite si chiama Edoardo ha 45 anni, vive a Milano, è un principe ed è single da due anni e mezzo. Antonella invece ha 42 anni e viene da Tivoli. E’ un’impiegata e fotomodella per gioco. La definisce come una seconda vita che si è costruita da quando è finita la sua ultima relazione.

Il prossimo single si chiama Angelo di 19 anni, è uno studente e nel fine settimana lavora come cubista in discoteca. Eleonora ha 35 anni e viene da Imperia. La sua passione nella vita è quella di creare gioielli. Afferma di essere stata innamorata, ma crede che l’amore vero non l’abbia ancora incontrato. Si aggiungono agli ospiti sulla nave di Primo appuntamento Crociera, Donatella 70 anni, e Paola di 75. Sono amiche, e sono state anche colleghe di lavoro.

Francesco di 22 anni è uno studente universitario. E’ famoso sui social per la somiglianza cn Damiano dei Maneskin. L’ultimo ospite si chiama Luigi di 45 anni da Napoli. Il suo obiettivo è quello di conoscere altre persone, ma in particolar modo una. Vorrebbe incontrare una donna forte e bella.

I primi appuntamenti tra i single

Il ristorante della nave dell’amore di Primo appuntamento Crociera, sta per aprire le porte. La prima cena ha come protagonisti Luigi e Antonella. La seconda coppia ad accomodarsi al tavolo è composta da Edoardo ed Eleonora. Francesco incontra invece Angelo.

Antonella e Luigi sembrano aver trovato la giusta sintonia. Entrambi raccontano all’altro cosa fanno nella vita, soffermandosi anche sulle loro esperienze amorose passate. Entrambi si confidano di esser stati sposati. Nel frattempo Edoardo ed Eleonora, nonostante vengano da due mondi diversi, cercano di trovare qualcosa in comune. Lei parla del suo lavoro catturando l’interesse di lui.

Francesco e Angelo invece durante il corso della cena descrivono la persona ideale che vorrebbero al loro fianco, e si soffermano sulle loro esperienze passate. Angelo racconta quale sia stata la storia d’amore che lo ha segnato di più. Entrambi poi in suite trovano molti punti in comune confermando la sintonia trovata.

L’evoluzione delle coppie

Antonella e Luigi decidono di proseguire insieme la crociera di Primo appuntamento.