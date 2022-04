Stasera in tv sabato 30 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 30 aprile 2022. Su Raitre, l’attualità con Che ci faccio qui, con Domenico Iannacone. Su Canale 5, il talent di Maria De Filippi, Amici.

Stasera in tv sabato 30 aprile 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, Ulisse, il piacere della scoperta. Stasera Alberto Angela racconta gli anni della Belle Epoque parigina. In quel periodo i fratelli Lumière inventarono il cinema. Ospite della serata, Catherine Deneuve. La Belle Epoque è anche il periodo degli impressionisti: Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Caillebotte. Scopriamo le loro tele al Museo d’Orsay.

Su Raitre, l’attualità con Che ci faccio qui. Penultima puntata del programma di Domenico Iannacone, intitolata “La polvere negli occhi”. Protagonista è Taranto, città in cui quando soffia il vento, a ridosso della fabbrica dell’ex acciaieria Ilva, gli abitanti sono costretti a rinchiudersi in casa. La polvere di minerale entra ovunque.

Su Rai 5, alle 21.15, il documentario del 2018, di Stefano Landini, Toni Lama, Cocktail Bar. 1971. Il principe Pepito Pignatelli e la moglie Picchi aprono a Roma il Music Inn, destinato a diventare ritrovo di grandi musicisti jazz e fucina letteraria. Lo ricordano Renzo Arbore e altri testimoni di quel tempo.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. La finale si avvicina e i ragazzi rimasti nella scuola proseguono le sfide per aggiudicarsi gli ambiti premi. Oltre ai vincitori delle due categorie sarà assegnato il premio della critica e quello dello sponsor, del valore di 30.000 euro. Intanto, gli ascolti del talent di Maria De Filippi continuano a salire.

Su Nove, alle 21.25, il programma Putin – Potere a ogni costo. Vediamo un inedito racconto della sorprendente scalata al potere di Vladimir Putin e i retroscena della sua corsa alla presidenza. Come ha fatto a mantenere il suo ruolo a capo del Cremlino per più di 20 anni?

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. La protagonista di stasera è Lisa. La donna ha sempre avuto problemi di peso, ma la situazione è peggiorata da quando è stata impotente testimone dell’uccisione di suo fratello. Riuscirà Lisa a superare la sua ossessione per il cibo?

I film di questa sera sabato 30 aprile 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Renato De Maria, Lo spietato, con Riccardo Scamarcio. Arrivato a Milano dalla Calabria, il giovane Santo Russo finisce in carcere per un reato che non ha commesso. Entra così in contatto con esponenti della criminalità, e diventa ben presto un boss.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di Christian Ditter, Single ma non troppo, con Dakota Johnson, Rebel Wilson. Dopo la rottura con il fidanzamento, Alice vuole esplorare la vita da single. L’amicizia con Robin e la vicinanza della sorella Meg sembrano indirizzarla nella giusta direzione, ma poi…

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2006, di Carlos Saldanha, L’era glaciale 2: il disgelo. I ghiacci si stanno sciogliendo e l’innalzamento delle acque minaccia di sommergere la Terra. Manny il mammut, Diego la tigre e Sid il bradipo partono allora per cercare terre più sicure. Durante il viaggio la compagnia si allarga: Crash ed Eddie, due pestiferi opossum, ed Ellie, una mammut, si uniscono al gruppo.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di guerra del 2013, di Peter Berg, Lone Survivor, con Mark Wahlberg. I navy seal Marcus, Mickey, Danny e Ax devono neutralizzare una cellula operativa di Al-Qaeda. Vengono però catturati e sopravvivere sarà veramente dura.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di Arne Glimcher, La giusta causa, con Sean Connery, Laurence Fishburne. Un giovane di colore è accusato dello stupro e dell’omicidio di una bambina. Paul Armstrong, un avvocato in pensione, tenta in ogni modo di salvargli la vita.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1978, di Pasquale Squitieri, Corleone, con Giuliano Gemma, Claudia Cardinale. Sicilia, 1950. Due amici, Michele e Vito, impostano la propria vita in modo antitetico: il primo lotta al fianco dei contadini, l’altro intraprende la strada della criminalità.

Stasera in tv sabato 30 aprile, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini. Carlo, responsabile alla Final Market, è spesso assente; Giulia, invece, si occupa dei loro tre figli. Ma un giorno lei parte per una vacanza, lasciando Carlo a fare da “mammo” per dieci giorni.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Michael Sarnoski, Pig – Il piano di Rob, con Nicolas Cage. Rob, cercatore di tartufi, vive in una fattoria in compagnia di una maialina a cui è affezionato. Quando questa viene rapita, si mette in viaggio verso i luoghi del suo passato per ritrovarla.