Stasera in tv sabato 7 maggio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 7 maggio 2022. Su Raitre, l’attualità con Che ci faccio qui, condotto da Domenico Iannacone. Su Nove, il documentario Nascita di un regime.

Stasera in tv sabato 7 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma Ulisse, il piacere della scoperta. Nella puntata di stasera Alberto Angela parla della scomparsa dell’uomo di Neanderthal cercando di fare chiarezza su cosa sia accaduto all’antica specie umana dalla forza erculea, che abitava l’Europa e parte dell’Asia (Iraq, Siria, Israele, Uzbekistan e Siberia) prima dell’avvento dell’Homo Sapiens.

Su Raitre, alle 21.45, l’attualità con Che ci faccio qui. Nell’ultima puntata, “Oltre la notte” Domenico Iannacone ci porta in Val di Fiemme, dove milioni di alberi sono stati distrutti da una tempesta. Qui incontra un uomo che raccoglie legno per costruire casse armoniche. Raccoglie poi la storia di un ragazzo affetto da sindrome di down che cura la madre malata di Alzheimer.

Su Rai 5, serata di prosa: Il misantropo. Valter Malosti, regista e interprete, presenta un adattamento moderno del celebre dramma di Molière. Lo stesso Malosti veste i panni, resi fluo e “discotecari” di Alceste; con lui, la provocante Célimène interpretata da Anna Della Rosa.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Il talent di Maria De Filippi giunge alla semifinale. Stasera scopriremo i nomi dei finalisti, che dovrebbero essere cinque come nella scorsa edizione. Oggi saranno i giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash a votare le esibizioni, mentre nella finale ci sarà il televoto.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Nascita di un regime. Capodanno 1999: la Russia è sull’orlo di una trasformazione storica. Il presidente Boris Eltsin, anziano e malato, si è dimesso e ha deciso di nominare una figura poco conosciuta come presidente ad interim: Vladimir Putin.

Su Real Time, alle 21.40, il docu-reality Vite al limite. La puntata di stasera si concentra sul trentenne David. Dopo un’infanzia triste e difficile, tra un affido e l’altro, si è buttato sul cibo. Ora pesa moltissimo e ha bisogno di trovare una motivazione per poter sopravvivere.

I film di questa sera sabato 7 maggio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1958, di Richard Quine, Una strega in Paradiso, con Kim Novak. Gil, una strega molto affascinante, grazie alle sue arti, riesce a far innamorare il giovane Shop e a scombinare le sue nozze con Merle. Ma per conquistarlo deve fare di più.

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film d’animazione del 2009, di Carlos Saldanha, Mike Thurmeier, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Continuano le avventure del simpatico branco: i mammut Manny ed Ellie hanno avuto un cucciolo, Pesca. La tigre Diego sente il peso degli anni. Il bradipo Sid fa da mamma a tre piccoli dinosauri, Intanto il furetto Buck, vissuto a lungo in una zona popolata da dinosauri, diventa il loro imprevedibile capo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1995, di Wolfgang Petersen, Virus letale, con Dustin Hoffman. In una cittadina della California scoppia un’epidemia. Mentre un ufficiale medico cerca un vaccino, un generale si prepara a distruggere tutta la zona con una bomba.

Stasera in tv sabato 7 maggio, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di C. Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, la ragazza ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature.