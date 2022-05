Condividi su

Questa sera, 6 maggio 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 6 maggio, diretta

Inizia il programma ed iniziano subito gli scontri. In Palapa appare sempre più evidente l’isolamento di Nicolas, che è criticato da molti dei suoi compagni. L’attore ha persino ricevuto il soprannome di “dittatore”. Laura, Clemente ed i fratelli Tavassi sembrano avere un’opinione molto negativa di Vaporidis. Edoardo lo definisce “Raz Degan tarocco”. Nicolas rimane molto colpito dall’atteggiamento dei suoi compagni e confessa di non aver capito la situazione prima d’ora: “Non me l’hanno mai dette in faccia certe cose”.

Luxuria difende Vaporidis: “Se non volete che sia il leader, fate qualcosa voi”.

Anche Lory Del Santo è molto criticata dai compagni e non riesce a trovare il suo posto nel gruppo. Secondo Vladimir è proprio il suo non schierarsi che attira su di lei inimicizie.

Sbarcano sull’Isola tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Ad accoglierle Edoardo ed Alessandro. I due sono chiamati a fare i cavalieri con le nuove arrivate ed a provare a vincere il loro sacchi. Il serpente hondureno ha la meglio su di loro e le povere tre naufraghe rimangono senza i loro averi, che vengono seppelliti sotto la sabbia.

Si passa a Playa Sgamada, dove Licia ed Estefania sembrano ormai essere diventate amiche. Licia ha messo in guardia Estefania in merito al triangolo con Beatriz e Roger, ma la modella non sembra avere grossi timori. Stasera avrà la possibilità di confrontarsi con loro.