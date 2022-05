Stasera in tv lunedì 9 maggio 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 9 maggio 2022. Su Raidue, il comedy show Made in Sud. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 9 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, gli ultimi due episodi della fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz. Il primo episodio s’intitola, “A viso scoperto“. Spartaco individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo (Claudio Amendola) trova Maryam, la figlia di Suleyman, e la mette in salvo: le promette anche che le riporterà sua madre. Intanto la polizia indaga sull’omicidio di un giornalista. A seguire, il secondo episodio, “Per una figlia“. Alba è sempre più sospettosa verso Federico. La situazione precipita ma alla fine è proprio grazie ad Alba che la squadra ha l’occasione d’oro per catturare Pugliani. Stanca di aspettare la madre, Maryam scappa: le chance di ritrovare lei e gli altri bambini sfruttati, prima che vengano fatti sparire, diminuiscono d’ora in ora.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Made in Sud. La squadra di comici in scena all’Auditorium Rai di Napoli è pronta a portare allegria nelle case degli italiani con una nuova puntata condotta da Clementino e Lorella Boccia, all’insegna della spensieratezza. Si esibiscono, tra gli altri, Francesco Cicchella, Simone Schettino e Maurizio Battista.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Anche questa edizione del programma di Sigfrido Ranucci può contare sul contributo di Michele Buono e Bernardo Iovene, firme storiche di Report. Tra gli argomenti trattati nelle ultime puntate, tutte visibili su RaiPlay, le atrocità commesse dai serbi durante la guerra nell’ex Jugoslavia.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada. Un itinerario in Toscana, alla ricerca dei luoghi di “Le avventure di Pinocchio“, il romanzo di Carlo Collodi che ha appassionato generazioni di lettori. Il tutto grazie dal punto di vista di Salvatore Esposito, Piero Dorfles e Ascanio Celestini.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Serve tutta la competenza giornalistica di Nicola Porro e della sua redazione per trovare ogni settimana nuovi spunti di discussione sulla guerra in Ucraina, che da settimane non fa che registrare orribili massacri e nessun progresso diplomatico. Si parla anche della vittoria di Macron.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Gli ascolti non sono più quelli di una volta (una media del 17% di share per le prime sei puntate di aprile), ma il reality condotto da Ilary Blasi resta un solido pilastro del palinsesto di Canale 5. Questa edizione durerà più di quanto previsto inizialmente: l’ultima puntata, infatti, andrà in onda alla fine di giugno.

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie – I protagonisti. Torna il reality dove i protagonisti sono cinque contadini single alla ricerca dell’anima gemella. Stasera scopriamo le identità dei nuovi concorrenti. Al timone ritroviamo per il secondo anno Gabriele Corsi.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. La protagonista è Shannon. Il suo peso si aggira sui 300 chili e ormai vive quasi sempre sdraiata a letto. Il dottor Now ha accettato di aiutarla, ma a causa della pandemia il percorso di Shannon è a rischio. Come la sua stessa vita.

I film di questa sera lunedì 9 maggio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1990, di Kevin Costner, Balla coi lupi, con Kevin Costner, Mary McDonnell. il tenente John Dunbar viene inviato in un avamposto di frontiera. Lì scopre che gli indiani non sono selvaggi e si integra con i Sioux. Il pericolo, infatti, viene dai bianchi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Justin Lin, Fast & Furious 5, con Vin Diesel. Evaso di prigione, Dominic Toretto (Vin Diesel) si rifugia in Brasile, a Rio De Janeiro, assieme a sua sorella Mia e all’ex agente Brian O’Conner. Là i due decidono di fare un ultimo colpo, ma dovranno affrontare un losco affarista e Luke Hobbs (Dwayne Johnson), un federale pronto a tutto.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1998, di Martin Campbell, La maschera di Zorro, con Antonio Banderas. Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2014, di Gabe Ibànez, Automata, con Antonio Banderas. Nel 2044, la Terra è diventata un ambiente ostile e i pochi sopravvissuti convivono con i robot. Il detective Jacq Vaucan scopre però che alcuni androidi sono stati manomessi.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1997, di Taylor Hackford, L’avvocato del diavolo, con Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri di un legale di New York che manovra la sua carriera.

Stasera in tv lunedì 9 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Marco Bellocchio, Buongiorno, notte, con Maya Sansa. Roma, 1978. Chiara ha un lavoro tranquillo da bibliotecaria, molti amici e un amore. Ma nasconde un segreto: è una terrorista coinvolta nel sequestro Moro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di John Lee Hancock, Fino all’ultimo indizio, con Denzel Washington. Il vice-sceriffo Deacon va a Los Angeles per una raccolta di prove. Ma ben presto si ritrova coinvolto, con il sergente Baxter, nella caccia a un killer che sta terrorizzando la città.