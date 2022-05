Canale 5, dal 16 maggio cambia la programmazione pomeridiana: via Amici, raddoppia Brave and Beautiful

Condividi su

Da lunedì 16 maggio cambia la programmazione pomeridiana di Canale 5. Domenica, infatti, è andata in onda, in prima serata, la finalissima di Amici di Maria De Filippi. Il talent, programmato ininterrottamente dallo scorso settembre, non andrà, dunque, più in onda neanche con il daytime. Quest’ultimo, in particolare, da mesi occupava stabilmente la fascia oraria dalle 16:10 alle 16:40.

Canale 5 programmazione tv dal 16 maggio, l’Isola dei Famosi parte prima

Dal 16 maggio, la programmazione di Canale 5 fino alle ore 16:10 non cambierà. Subito dopo il TG5, infatti, continueranno ad andare in onda Beautiful e Una vita. Successivamente, Maria De Filippi continuerà a tenere compagnia ai milioni di telespettatori con l’appuntamento quotidiano di Uomini e Donne. Il programma di dame e cavalieri si concluderà alle 16:10.

A partire dal 16 maggio, la programmazione di Canale 5 cambia con la messa in onda anticipata della striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi. Il reality, condotto da Ilary Blasi e dall’inviato in Honduras Alvin, non andrà più in onda dalle 16:40 alle 16:50. Il daily, infatti, occuperà la fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:25.

Canale 5 programmazione tv dal 16 maggio, due puntate di Brave and Beautiful

Nonostante il cambio di programmazione di Canale 5 a partire dal 16 maggio, l’Isola non subirà degli allungamenti. I fan del programma, infatti, speravano che la fine di Amici di Maria De Filippi potesse coincidere con una maggior durata della striscia quotidiana del reality. Quest’ultimo, invece, continuerà a occupare l’intera programmazione di Mediaset Extra.

A partire dal 16 maggio, alle 16:25 Alvin darà la linea a Brave and Beautiful. La soap turca, in onda sul canale ammiraglia dallo scorso 6 aprile, gioverà del cambio di programmazione e andrà a raddoppiare il proprio appuntamento. Fino ad ora, infatti, il prodotto seriale veniva trasmesso in un’unica puntata dalle 16:50 alle 17:20. Dal prossimo lunedì, invece, Brave and Beautiful prenderà la linea alle 16:25 e terrà compagnia al pubblico per un’ora, fino all’inizio di Pomeriggio Cinque.

Anche il palinsesto di La5 avrà delle modifiche

La fine di Amici di Maria De Filippi, però, non porterà dei cambi di programmazione solo su Canale 5. Dal 16 maggio, infatti, anche il palinsesto di La5 avrà delle modifiche. Per tutta la stagione, infatti, dalle 19:15 veniva trasmesso il quotidiano del reality.

Con il cambio di programmazione, su La5 si allungherà l’appuntamento con Le stagioni del cuore. La serie televisiva, infatti, andrà in onda fino alle 19:30. Al termine del prodotto seriale, poi, sarà trasmesso il daily de L’Isola dei Famosi. Subito dopo, infine, andrà in onda la replica della puntata quotidiana di Uomini e Donne.