Stasera in tv lunedì 16 maggio 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 16 maggio 2022. Su Raidue, il comedy show Made in Sud. Su Italia 1, il film d’azione Fast & Furious 6 con Vin Diesel.

Stasera in tv lunedì 16 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il film per la tv A muso duro – Campioni di vita, con Flavio Insinna, Matteo Bianchi. Anni 50. Il professor Antonio Maglio (Flavio Insinna) crea una struttura all’avanguardia per il recupero fisico e psichico dei pazienti paraplegici, cambiando completamente il metodo di cura. I suoi sforzi sono decisivi per la nascita delle Paralimpiadi, che si svolgono a Roma dopo i Giochi del 1960.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Made in Sud. Introdotti da Lorella Boccia e Clementino, con la partecipazione di Maurizio Casagrande, sono più di 40 i comici che si esibiscono all’Auditorium Rai di Napoli. Tra loro, alcuni pilastri dello show come gli Arteteca, l’irresistibile coppia formata da Enzo Iuppariello e Monica Lima.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci proseguirà fino al 27 giugno. La guerra in Ucraina, i timori per la crisi mondiale e il piano europeo per l’accoglienza dei milioni di profughi fuggiti alla guerra sono ancora al centro delle nuove puntate. Tutti i reportage sono su RaiPlay.

Su Rai 5, alle 21.15, Sciarada – Il circolo delle parole. Un itinerario nei luoghi dell’Odissea che hanno ispirato molte pagine del Novecento: le Eolie, il Golfo di Napoli, il Circeo, la statale Ionica, Crotone e Capo Colonna. Tra le guide della puntata: Vinicio Capossela.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le fortissime fibrillazioni internazionali innescate dall’aggressione russa in Ucraina hanno provocato conseguenze politiche anche in Italia, non solo tra i partiti, divisi sull’opportunità di fornire armi al Paese attaccato, ma anche tra la gente comune. Nicola Porro fa il punto insieme ai suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’Isola dei famosi. Una puntata a settimana fino al 27 giugno: è questa la nuova tabella di marcia della sedicesima edizione del reality, la seconda condotta da Ilary Blasi. L’allungamento ha spinto la produzione a convocare nuovi naufraghi, tra cui Maria Laura De Vitis, fresca vincitrice di “La pupa e il secchione”.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. La dipendenza dal cibo ha portato Irene a un peso tale da impedirle di muoversi autonomamente. Così è stata costretta a trasferirsi a casa di suo figlio che l’assiste. Intanto il dottor Now cerca di mettersi in contatto con lei.

I film di questa sera lunedì 16 maggio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1968, di Ted Post, Impiccalo più in alto, con Clint Eastwood, Ed Begley. Accusato di un furto che non ha commesso, un cowboy si salva per miracolo dall’impiccagione. Con tenacia implacabile, ritroverà uno a uno i suoi persecutori.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Justin Lin, Fast & Furious 6, con Vin Diesel. Dopo la rapina a Rio de Janeiro, Dom (Vin Desel), Brian (Paul Walker) e il resto della squadra si sono separati, ma l’impossibilità di tornare a casa e una vita sempre in fuga lasciano un vuoto nelle loro esistenze. La richiesta d’aiuto dell’agente Hobbs (Dwayne Johnson) riporta il team in azione.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Wolfgang Petersen, Air Force One, con Harrison Ford, Gary Oldman. Per ottenere il rilascio di un dittatore dell’Est europeo, un commando di terroristi rapisce il presidente americano mentre si trova in volo sul suo aeroplano, l’Air Force One.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di Tarsem Singh, Self/Less, con Ryan Reynolds, Natalie Martinez. All’anziano Damien, malato terminale, viene concessa l’opportunità di trasferire la sua coscienza nel corpo di un uomo più giovane. Le cose sembrano andare bene, ma poi.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 1987, di George Miller, Le streghe di Eastwick, con Jack Nicholson. Tre amiche che vivono nella tranquilla cittadina di Eastwick rimangono affascinate da un misterioso ed eccentrico straniero. Iniziano a Frequentarlo, ma avranno una sorpresa.

Stasera in tv lunedì 16 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Jason Reitman, Ghostbusters, con Paul Rudd. I preadolescenti Trevor e Pheobe sono costretti a trasferirsi con la madre nella vecchia fattoria ereditata dal nonno. Ma la nuova casa nasconde molte sorprese.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1964, di Alfred Hitchcock, Marnie, con Tippi Hedren, Sean Connery. Il ricco Mark Rutland s’innamora della segretaria Marnie e decide di sposarla. Quando si rende conto che la donna è affetta da gravi disturbi psichici, cerca di scoprirne le cause.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con Jacob Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Asger Leth, 40 carati, con Sam Worthington. L’ex poliziotto Nick Cassidy, in prigione per un crimine che non ha commesso, riesce ad evadere. Poi, decide di salire in cima a un grattacielo per attirare l’attenzione e proclamare la sua innocenza.