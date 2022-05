Melaverde 15 maggio tra gli allevamenti bovini e l’agricoltura 4.0

Condividi su

Melaverde torna con la puntata di domenica 15 maggio. L’appuntamento è su Canale 5 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto a partire dalle 11.55. Come ogni settimana i due conduttori on the road si recano in varie località italiane, da Nord a Sud, alla scoperta delle eccellenze agricole e agro alimentari da mostrar ai telespettatori. Ecco quali sono le tappe di oggi, dopo il viaggio della scorsa settimana.

Melaverde 15 maggio, come gestire un grande allevamento

Nella puntata di Melaverde del 15 maggio i telespettatori vedranno come si fa a gestire un grande allevamento. Scoprono quali regole è importante seguire, quale tecnologia viene in aiuto dell’allevatore per gestire al meglio migliaia di animali.

Questa mattina le telecamere di Melaverde entrano all’interno di una delle fattorie più grandi del nord Italia per quel che riguarda l’allevamento di bovini da latte.

2300 vacche di razza Frisona Italiana, che producono dai 36.000 ai 39.000 litri di latte ogni giorno. In questa azienda esiste una giostra circolare in grado di mungere 80 vacche alla volta. Al di là di quanti possano essere i capi presenti, ogni allevamento deve rispettare quelle che sono le regole fondamentali sul benessere animale. Il che significa innanzitutto salute dei bovini. Ma di conseguenza anche maggiore qualità e salubrità del latte e dei prodotti che ne derivano. E scopriremo che grandi numeri e qualità possono essere le componenti di uno stesso progetto.

Agricoltura di Precisione

Questa puntata di Melaverde del 15 maggio è davvero molto particolare. Infatti farà entrare i telespettatori nel mondo di quella che viene definita “agricoltura 4.0”.

Oggi il mondo agricolo ha la possibilità di utilizzare tecnologie altamente sofisticate, che permettono di controllare e gestire in modo precisissimo, chirurgico, il funzionamento dei mezzi agricoli. Questo permette una agricoltura di precisione che, tra i tanti vantaggi, ha anche quello di ottimizzare le risorse utilizzate, e quindi di dare vita ad una agricoltura più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale.

Ma come funziona questa tecnologia? Lo scopriremo con Melaverde che entra in una azienda leader in questo settore, azienda italiana che progetta e costruisce mezzi agricoli di nuova generazione.

I telespettatori entreranno anche nelle officine dell’azienda. E vedremo come robot antropomorfi e tecnologie sofisticate realizzano i vari componenti che poi saranno assemblati sui macchinari che andranno a lavorare i campi. Una storia che parla dell’agricoltura del futuro, che in Italia è già una importante realtà.

