Stasera in tv domenica 15 maggio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 15 maggio 2022. Su Rete 4, l’attualità con Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Su Nove, un documentario su Hitler.

Stasera in tv domenica 15 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 22.10, il docu-film Sanremo 72 – Il Ferstival da dove non l’avete mai visto. Il terzo Sanremo di Amadeus raccontato da tanti punti di vista. L’occhio della camera va a curiosare dietro le quinte dello spettacolo e rivela le più segrete emozioni dei protagonisti: cantanti, orchestrali, artigiani, tecnici, pubblico. Con un piccolo drone entreremo anche nelle case degli spettatori.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Fabio Fazio presenta la penultima puntata di questa edizione, dando spazio come sempre all’attualità, in particolare alla guerra in Ucraina, all’evoluzione della pandemia e alle scelte del governo Draghi. Come sempre, dice la sua anche Luciana Littizzetto, mentre Filippa Lagerback introduce gli ospiti.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Puntuale come ogni domenica torna Giuseppe Brindisi che, nella puntata del 1° maggio scorso, ha scatenato roventi polemiche e proteste ufficiali ospitando un’intervista al Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che in quell’occasione ha difeso l’operato di Putin e rivolto pesanti critiche all’Italia.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Chi succederà a Giulia Stabile nell’Albo d’oro del talent show più amato e influente? Maria De Filippi presenta in diretta la finale di un’edizione che ha appassionato come sempre milioni di giovani e i loro genitori. Nel corso della serata gli allievi ancora in gara propongono i loro cavalli di battaglia.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Con la consueta vis polemica e il contributo degli ospiti, Massimo Giletti affronta gli argomenti più scottanti dell’attualità, a partire dal conflitto fra Russia ed Ucraina. Spazio anche agli ultimi sviluppi della politica italiana.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il giallo I delitti del Barlume – Ritorno a Pineta, con Filippo Timi. Massimo rientra a Pineta per il funerale di un amico suicida, che poi sospetta sia stato ucciso. Intanto il suo inaspettato ritorno sconvolge la vita e le nuove abitudini di tutti.

Su Nove, alle 21.25, il documentario Nove racconta: Hitler. Come ha fatto Adolf Hitler a passare da adolescente solitario a dittatore crudele? Esperti indagano la vita dell’uomo più odiato della storia e individuano i momenti chiave della sua eccezionale ascesa e della sua rovinosa caduta.

Su Real Time, invece, alle 21.25, il reality Ti spedisco in convento. Tra le ragazze di questa seconda edizione troviamo Ana Maria. Diciottenne di Mestre, dal carattere aggressivo e ribelle, non vuole prendersi nessuna responsabilità. Riuscirà a cambiare il suo atteggiamento con l’aiuto delle suore?

I film di questa sera domenica 15 maggio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, Ghostbusters, con Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon. New York: le scienziate Abby, Erin e Jillian aprono una società per liberare la città dagli spettri. A loro si unisce Patty, che ha avuto un incontro ravvicinato con un fantasma.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2013, di Doug Liman, Edge of Tomorrow, con Tom Cruise, Emily Blunt. Una razza aliena attacca la Terra con l’intento di sterminare l’umanità. il tenente Cage (Tom Cruise), che non ha mai partecipato a un combattimento, viene incaricato di una missione suicida. Ucciso in pochi minuti, Cage si risveglia ed è costretto a combattere e a morire in un continuo loop temporale.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shaw Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1994, di Barry Levinson, Rivelazioni – Sesso è potere, con Demi Moore. Tom, candidato alla vicepresidenza della società per cui lavora, si vede soffiare il posto da Meredith, una sua ex fiamma. La donna cerca di sedurlo e poi lo accusa di molestie sessuali.

Stasera in tv domenica 15 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Giorgia Cecere, Sulla giostra, con Claudia Gerini, Lucia Sardo. Irene lascia il Salento e si trasferisce a Roma per lavoro. Ma in un momento di difficoltà economica è costretta a tornare: la sua vita verrà rivoluzionata dall’anziana governante Ada.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1999, di Rob Minkoff, Stuart little – Un topolino in gamba. La famiglia Little decide di adottare il simpatico topolino Stuart. Ma l’invidioso gatto di casa non vede di buon occhio il nuovo arrivato e mette in atto un piano per estrometterlo.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Stefano Sollima, Soldado, con Josh Brolin, Benicio Del Toro. Alcuni cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli ad entrare negli Stati Uniti. Gli agenti Graver e Gillick fanno di tutto per fermarli.