Stasera in tv mercoledì 18 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 18 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il film documentario Il coraggio di essere Franco, con Franco Battiato, Alessandro Preziosi. A un anno dalla morte di Franco Battiato, un nuovo docu-film ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana. Narrato da Alessandro Preziosi, “Il coraggio di essere Franco” propone un ritratto inedito grazie anche ai ricordi della nipote Grazia Cristina.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna a parlare questa sera della morte di Davide Barbieri, scomparso nel 2008 a 27 anni dalla comunità riabilitativa Lahuèn, in provincia di Terni. I suoi resti sono stati ritrovati nel 2017 nelle campagne vicino Orvieto, ma solo due anni dopo sono stati attribuiti a Davide.

Su Rai 5, alle 21.10, Art Night. Neri Marcorè mostra un documentario dedicato al Parco Archeologico di Baia, centro della “dolce vita” del mondo antico, oggi sommerso nel golfo di Pozzuoli: vediamo i restauri e una ricostruzione attraverso la computer grafica.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Una nuova serata con Veronica Gentili e del suo parterre di opinionisti, per passare in rassegna e commentare gli avvenimenti che hanno monopolizzato l’interesse dell’opinione pubblica negli ultimi giorni. A partire dalla tragedia dell’Ucraina, con le sue ripercussioni politiche ed economiche.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Giustizia per tutti, con Raoul Bova, Rocìo Munoz Morales, Anna Favella. L’ex fotografo Roberto Beltrami (Raoul Bova) esce di prigione dopo 10 anni. Era stato ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie. Ora ha un solo obiettivo in mente: trovare il vero assassino dell’amata Beatrice. Intanto cerca di ricostruire il rapporto con la figlia 19enne Giulia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Belen Rodriguez e Teo Mammucari lanciano una nuova serie di servizi, curati come sempre dagli inviati del programma. Tra loro c’è anche Matteo Viviani che in questo periodo si sta occupando della guerra in Ucraina e in particolare della situazione all’acciaieria Azovstal di Mariupol.

Su La7, Atlantide. Andrea Purgatori vanta una vasta esperienza come sceneggiatore per il cinema e la tv.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Dolly è arrivata a pesare circa 300 chili, accusa forti dolori e la sua pelle è molto tirata nella zona dell’addome. Nonostante tutti questi problemi legati alla sua obesità, la donna rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità.

I film di questa sera mercoledì 18 maggio 2022

Su Nove, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Barry Sonnenfeld, Men in black 3, con Will Smith. Tornato indietro al 1969, il criminale alieno Boris vuole uccidere K, colpevole di averlo sbattuto in prigione e privato di un braccio. Ma non ha fatto i conti con l’agente J.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La guerra dei mondi, con Tom Cruise, Dakota Fanning. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, Cavalli selvaggi, con Luciana Pedraza. Samantha Payne riapre un vecchio caso riguardante la scomparsa di un ragazzo di quindici anni: la donna è convinta che dietro il suo rapimento vi sia il ricco proprietario di un ranch.

Stasera in tv mercoledì 18 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di e con Carlo Verdone, Si vive una volta sola. Tre medici, guidati dal prof. Gastaldi, sono tanto abili in sala operatoria, quanto maldestri nella vita privata. Ma durante una vacanza on the road, inciamperanno in un’esperienza che non dimenticheranno mai.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Y. Lanthimos, Il sacrificio del cervo sacro, con Colin Farrell. La tranquilla esistenza del chirurgo Steven Murphy viene sconvolta dall’adolescente Martin che ha preso in affido. Per risolvere la situazione, dovrà fare una scelta difficile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Dete Travis, Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, con Karl Urban. In una città del futuro, la legge viene fatta rispettare dai “Giudici”. Joe Dradd è uno di loro e con Cassandra indaga su un omicidio avvenuto nel quartiere gestito dalla boss Ma-Ma.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di Everardo Valerio Gout, La notte del giudizio per sempre, con Will Brittain. Adela e Juan, in fuga da un cartello della droga, trovano rifugio in un ranch del Texas, dove Juan dà una mano alla ricca famiglia Tuker. Ma la loro serenità durerà poco.