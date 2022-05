Primo Appuntamento Crociera, le coppie della quarta puntata di martedì 17 maggio 2022

Condividi su

Martedì 17 maggio, dalle 21.25 su Real Time , è andata in onda la quarta puntata di Primo Appuntamento Crociera.

Flavio Montrucchio accoglie sulla nave alcuni single che sperano che da un incontro al buio possa nascere l’amore.

Tra le coppie protagoniste della quarta puntata sono Roberta e Giuseppe Junior, Luna e Aza, Giulia e Carmine. Prosegue la crociera per Luigi e Antonella.

Primo Appuntamento Crociera, i primi single di martedì 17 maggio

Nella puntata del 17 maggio di Primo Appuntamento Crociera la prima single a salire sulla nave è Roberta. Ha 33 anni, viene da Napoli ed è un’impiegata. Racconta di avere molti corteggiatori ma non riesce a trovare la persona giusta. Spera di trovare un uomo “puro e genuino” come lei.

Incontra il trentenne Carmine, che viene da Potenza. Lavora da 5 anni sulla Nave da Crociera come animatore e per tale ragione si sente a proprio agio. E’ single da 4 anni ma si augura di trovare l’amore. Cerca una donna mora e prosperosa.

Luna ha invece 23 anni, viene da Roma, è una graphic designer, tik toker, influencer. Definisce il suo stile un mix tra emo, punk, gotico. Si considera inoltre gender fluid.

Primo Appuntamento Crociera, gli altri single di martedì 17 maggio

Torna ancora una volta la ventottenne Giulia che ha già partecipato due volte alla versione classica di Primo Appuntamento. Stavolta ci riprova sulla nave da crociera.

Giuseppe Junior viene da Napoli ed ha 36 anni. E’ un osteopata ma anche un insegnante di balli caraibici. Desidera una donna sensuale e provocante.

Aza invece ha 29 anni ed è una streamer. Si definisce asessuale, panromantica e non binaria. E’ single da 2 anni, ha avuto quattro fidanzati e non esclude una relazione con una donna. Ha infatti avuto delle cotte anche per donne che però etero.

Prosegue inoltre la crociera per Luigi e Antonella, che sembrano essere sempre più innamorati.

Primo Appuntamento Crociera, le cene

Luna cena con Aza. Quest’ultima seguiva Luna giù sui social ma non si erano mai incontrate prima. Le due ragazze hanno già trovato il loro linguaggio comune, unite dalla simile età e dagli orientamenti sentimentali.

Giuseppe Junior invece siede al tavolo con Roberta. Lei confessa di essere molto pesante e gelosa in una relazione. Dato che lui è un insegnante di balli caraibici per Roberta è impensabile che il suo fidanzato danzi con un’altra donna. Giuseppe è single da un anno e mezzo mentre Roberta ha avuto pochissime relazioni stabili.

Giulia stavolta incontra Carmine. Lei ha avuto una storia importante, durata 10 anni, che era sfociata anche in una convivenza. Carmine ha avuto due relazioni serie e dopo alcune avventure sogna ora di trovare la ragazza giusta.

Giulia è molto romantica e non ha mai perso la speranza. La loro cena è scandita tra risa, canti e scambio di battute. Tra i due sembra cerca esserci sintonia. La serata prosegue nella vasca idromassaggio dove si scambiano un lungo bacio passionale.

L’evoluzione delle coppie

Luna e Aza proseguono la loro crociera mano nella mano. Sono ormai inseparabili e fanno tutto insieme. Giocano a bowling e ai videogiochi. Nonostante questa complicità non si sentono ancora pronte a definirsi coppia.

Giulia e Carmine invece hanno iniziato una storia d’amore. Lui va spesso nella sua cabina, che sembra essere diventata il loro nido d’amore. Spesso vengono rimproverati dai vicini perché cantano a squarciagola.

Giuseppe Junior e Roberta infine hanno deciso di separarsi. Lei ha anche rifiutato l’invito di una serata caraibica. Roberta preferisce andare in discoteca alla ricerca di nuovi incontri.