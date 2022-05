Stasera in tv venerdì 20 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 20 maggio 2022. Su Raitre, il film documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone. Su La7 invece Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi.

Stasera in tv venerdì 20 maggio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del talent The Band. Il nuovo talent di Carlo Conti incorona stasera intorno a mezzanotte i suoi primi vincitori: chi trionferà tra Achtung Babies, Anxia Lytics, Cherry Bombs, Isoladellerose, JF Band, Living Dolls, Mons e N’Ice Cream? Ritroviamo per l’ultima volta anche i giudici Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Su Raitre, alle 21.20, il film documentario del 2022, di Gino Clemente, Chiedi chi era Giovanni Falcone. Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci va in onda un nuovo documentario che evidenzia il lato meno conosciuto e privato di Giovanni Falcone (1939-1992): ritratto inedito del magistrato palermitano che prende corpo attraverso le parole di chi è vissuto e cresciuto assieme a lui.

Su Rai 5, alle 21.15, invece Art Night. E se Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) fosse stato un pittore moderno “ante litteram“? La puntata è dedicata all’artista poco considerato dai contemporanei e riscoperto nel 1920. Ora è considerato un precursore del surrealismo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Prosegue il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Anche stasera, assieme agli opinionisti, i due giornalisti aggiornano il pubblico sugli sviluppi dei casi di cronaca nera più scottanti, con il contributo di immagini, interviste e documenti inediti.

Su La7, alle 21.15, invece l’attualità con Propaganda Live. Tra i fedelissimi di Diego Bianchi merita una citazione Roberto Angelini, chitarrista e “capitano” della Propaganda Live Band. Prima di seguirlo a La7 nel 2017, il musicista ha lavorato con Bianchi già dal 2013 su Raitre in “Gazebo“.

Su Tv8, alle 21.30, il game show Name That Tune – Indovina la canzone. Fabio Balsamo e Ciro Priello propongono un nuovo appuntamento con il gioco musicale nel quale due squadre, composte ognuna da quattro personaggi celebri, si affrontano in una serie di prove.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Ultimo appuntamento con Maurizio Crozza per questa stagione. Dalla prossima settimana andrà in onda il meglio degli ultimi mesi. Tra le imitazioni più riuscite, quelle di Red Ronnie, Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Matteo Salvini.

Su Real Time, alle 21.25, il game show Questa è casa mia! Nella giuria del programma c’è Barbara Foria; nata a Napoli nel 1975, è un’attrice, conduttrice tv e radiofonica. Tra i suoi programmi più famosi Colorado.

I film di questa sera venerdì 20 maggio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Wilson Yip, Ip Man 3, con Donny Yen, Lynn Hung, Jin Zhang, Mike Tyson. Una banda di gangster, al servizio di un bieco imprenditore, mette in atto un piano di conquista della città. Il maestro Ip è costretto a prendere una posizione e a combattere.

Su Italia 1, alle 21.20, invece il film drammatico del 2006, di e con Sylvester Stallone, Rocky Balboa. A 50 anni Rocky Balboa (Sylvester Stallone) è vedovo e gestisce un ristorante, dove intrattiene i clienti rievocando il passato. Quando una simulazione al computer lo indica come favorito in un ipotetico match contro il campione in carica Mason Dixon (Antonio Tarver), lui si convince a tornare sul ring.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Guillermo Del Toro, Hellboy – The Golden Army, con Ron Perlman, Selma Blair. Nuada, il principe delle Tenebre, ha risvegliato un terrificante esercito di macchine assassine. il demone Hellboy e la sua “squadra” sono gli unici in grado di fermarlo.

Su Iris, alle 21.00, invece il film di guerra del 1999, di Jonathan Mostow, U-571, con Matthew McConaughey, Harvey Keitel. 1942: un sottomarino statunitense deve abbordare un sommergibile tedesco per impadronirsi di Enigma, un prezioso congegno che decifra le trasmissioni in codice.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Donald Petrie, Miss Detective, con Sandra Bullock, Michael Caine. Un terrorista minaccia un attentato durante il concorso di Miss America. Per sventare il piano criminale, l’agente dell’Fbi Gracie Hart viene infiltrata tra le partecipanti.

Stasera in tv venerdì 20 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il tv movie Blocco 181, con Andrea Dodero, Laura Osma, Alessandro Piavani. Tra palazzoni abusivi e piazze di spaccio, la giovane latino-americana Bea è combattuta tra la fedeltà alla gang a cui appartiene e la voglia di cambiare vita. Con lei anche gli amici Ludo e Mahdi.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di e con Lewis Tan, Mortal Kombat. Cole, esperto di arti marziali e ignaro discendente di un antico clan ninja, è braccato da Sub-Zero, un guerriero dell’Outworld. Si troverà così coinvolto in una grande battaglia per l’universo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film di fantascienza del 2004, di John Maybury, The Jacket, con Adrien Brody, Kris Kristofferson. Rinchiuso in un manicomio, il veterano della Guerra del Golfo Jack Stark viene sottoposto a uno spaventoso trattamento, durante il quale perde anche conoscenza e si ritrova nel 2007.