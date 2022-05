Home Restaurant, il cooking show di chef Locatelli a casa degli italiani su Tv8

Condividi su

In arrivo su Tv8, un nuovo cooking show, titolato Home Restaurant – Ristorante in casa – condotto da chi di cucina e ristoranti di prestigio se ne intende, lo chef Giorgio Locatelli. Cuore del programma – lo si evince dal titolo – l’ambientazione in casa di un ristorante con la simulazione di tempi e modalità tipici.

Una coppia comune si metterà in gioco, incaricandosi di preparare un menu da chef professionista. Già da giorni si manda su Tv8 il lancio di Home Restaurant con la diffusione dello spot del nuovo cooking show. Il programma tv guidato da chef Locatelli, che parla di cibo e comunicazione a tavola, debutterà lunedì 23 maggio nella fascia preserale. E prevede in caso di vittoria l’aggiudicazione, da parte dei concorrenti alle prese con i fornelli, del titolo di miglior Home Restaurant.

Lo chef Locatelli a casa degli italiani

Lo chef Giorgio Locatelli, trapiantato da anni nella city di Londra, si lancia in una nuova avventura televisiva nel mondo della cucina e del cibo. Dopo l’apparizione al cooking show per antonomasia, Masterchef e la conduzione di Maître Chocolatier – Talenti in Sfida, sarà alla guida del nuovo programma tv di matrice culinaria presto al debutto su Tv8. Home Restaurant è il titolo del nuovo format che andrà in onda a partire da lunedì 23 maggio alle 19,15 – rimpiazzando le repliche di Masterchef -.

La formula del game culinario prevede che una coppia organizzi una cena in casa propria, rifacendosi alle dinamiche proprie di un ristorante. Significa la preparazione di un menu con relative portate: primi, secondi e dessert. Invitati a cena nel ristorante casalingo della coppia concorrente, lo chef Giorgio Locatelli insieme a un personaggio vip. I due ospiti famosi non dovranno soltanto degustare le prelibatezze servite a tavola, ma anche giudicare le competenze culinarie e il livello qualitativo delle portate.

Il nuovo cooking show è realizzato da Banijay Italia, società di produzione che opera per il gruppo Discovery Italia.

La dinamica di Home Restaurant

A Home Restaurant il pubblico potrà assistere ad una sfida tra due coppie di concorrenti che apriranno le porte della loro abitazione alle telecamere del game show di Tv8. Sfodereranno le loro competenze in fatto di cucina alla presenza di uno chef stellato, Giorgio Locatelli. E di un vip diverso che lo accompagnerà di puntata in puntata. I provetti chef in gara dovranno accogliere gli ospiti famosi in casa loro con le cortesie di rito. Predisporre una mise en place appropriata e fine. E impegnarsi nella preparazione di una cena di qualità che soddisfi gli invitati vip.

Entrambe le coppie dovranno realizzare con maestria un menu di tre portate – primo, secondo, dolce – che verrà servito e consumato a tavola in compagnia della coppia sfidante, dello chef Locatelli e del vip di turno. Riguardo l’identità del personaggio famoso è tuttora un mistero. I padroni di casa aprendo le porte di casa, si troveranno dinanzi, oltre l’ex giudice di Masterchef, anche un ospite a sorpresa. Tra i nomi dei vip che sono trapelati, data per certa la presenza a Home Restaurant di Cristina Donadio e Giancarlo Fisichella. E ancora Ciro Ferrara, Costantino Della Gherardesca, Caterina Guzzanti.

Le regole del cookinhg show di Tv8

Il cooking show di Tv8 prevede da regolamento che per ogni puntata si rispetti fedelmente un tema culinario di riferimento. Dalla cucina mediterranea a quella orientale, alla nouvelle cousine e altri generi in voga, a cui le coppie in gara dovranno attenersi. A complicare l’impresa delle coppie alle prese con la preparazione delle pietanze componenti il menu da ristorante, arriva un tiro mancino da parte dell’altra coppia in competizione. Ciò creerà un clima di suspense.

Se la cena rispetterà i criteri di alta cucina o di buon gusto, gradita al palato degli ospiti, una delle due coppie potrà aggiudicarsi il titolo di miglior Home Restaurant della puntata. A valutare il menu e l’atmosfera della cena, Giorgio Locatelli e l’ospite vip in veste di giudici. I due, insieme alla coppia sfidante, dovranno dare i loro voti attraverso l’assegnazione di un prezzo, che oscilla in un range tra 10 e 50 euro. Simulando il pagamento del conto a fine cena in un vero ristorante.

Per una delle coppie in gara la possibilità di aggiudicarsi un bonus da parte di Giorgio Locatelli del valore di 25 euro, che potrà favorire la vittoria finale. Il premio andrà alla coppia che si è distinta per raffinatezza, per la cena più succulenta e prelibata, nel rispetto del tema di fondo. A fine puntata, ai concorrenti che hanno ottenuto un punteggio più cospicuo, in termini di incasso ideale, la meritata vittoria di Home Restaurant, il ristorante in casa degli italiani.