Cartoon on the bay, diretta conferenza stampa: la Rai presenta la 26esima edizione

Condividi su

Martedì 24 maggio, a partire dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione di Cartoons on the Bay 2022. Il festival, giunto alla 26esima edizione, si terrà a Pescara dal 1° al 5 giugno. Come di consueto, anche la prossima edizione sarà interamente dedicata al mondo dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale. L’evento è promosso dalla Rai ed è organizzato da Rai Com.

Cartoons on the Bay conferenza stampa, programma

Nel corso dell’edizione ci saranno tante novità, tra le quali l’Area Kids. Questa zona è pensata per i più giovani e per le famiglie, che potranno partecipare a numerose attività. Tra queste, diverse prevedono anche il coinvolgimento di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Molti gli ospiti attesi nel corso di Cartoons on the Bay 2022. Tra gli altri, saliranno sul palco Giorgio Vanni, la doppiatrice Emanuela Pacotto e l’ex pallavolista Andrea Lucchetta. Nel lungo programma della manifestazione è prevista anche l’assegnazione dei Pulcinella Awards, oltre che l’attesissima proiezione di Jurassic World-Il dominio.

La conferenza stampa sarà moderata da Fabrizio Casinelli, Direttore Comunicazione di Rai Com. All’incontro, invece, interverranno numerosi ospiti. In primis ci sarà Teresa De Santis, Presidente di Rai Com. Sono previsti, poi, gli interventi dell’ad di Rai Com Angelo Teodoli e di Luca Milano, Direttore di Rai Ragazzi. La conferenza stampa, poi, sarà arricchita dagli interventi di Maurizio Imbriale (Vice direttore di Rai Play), Marco Lanzarone (Responsabile Radio Kids) e Roberto Genovesi (Direttore Artistico di Cartoons on the Bay). Infine, per quanto riguarda le istituzioni, interverranno il sindaco di Pescara Carlo Masci e Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo.

Cartoons on the Bay 2022, inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di presentazione di Cartoons on the Bay 2022. L’incontro parte con la messa in onda della nuova sigla, creata appositamente per la nuova edizione della manifestazione. La prima a intervenire è Teresa De Santis: “Questo è un momento importante, in cui tutti vogliono tornare a vivere. Questa manifestazione è pensata specie per le famiglie. Nonostante la pandemia, la manifestazione è rimasta viva grazie alle ultime due edizioni trasmesse in streaming. Quest’anno, finalmente, si torna in presenza. Con la Regione Abruzzo abbiamo concluso un contratto triennale”. Ora, invece, viene trasmesso lo spot che sarà mandato in onda sulle reti Rai.

La conferenza continua con le parole di Angelo Teodoli: “Singolare vedere che un prodotto digitale ha bisogno della presenza fisica. Questo è un elemento molto interessante. Gli esseri umani hanno un’importanza al di là del video e questo evento lo dimostra. Grazie a Roberto Genovesi per aver messo in piedi questo avvenimento”.

Prosegue la conferenza stampa

La conferenza stampa di Cartoons on the Bay 2022 continua con le dichiarazioni di Luca Milano, Direttore di Rai Ragazzi: “Penso che tale evento sia molto importante in quanto unisce tre degli obiettivi principali. Il primo è quello di portare alle famiglie e ai bambini i contenuti audiovisivi migliori. Il secondo obiettivo che viene assolto è quello del sostegno al mondo della produzione dei contenuti di animazione, oltre che presentare molti giovani talenti. Infine, con il Festival potremmo dare grande spazio all’innovazione”. Viene trasmesso, ora, un filmato con le serie candidate ai Pulcinella Award.