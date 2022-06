Ascolti Rai inizio 2022, dati in crescita per la TV di Stato: +0,8% di share media rispetto allo scorso anno

Condividi su

La Rai ha ottenuto degli ascolti record in questo inizio 2022. A darne notizia è la stessa TV di Stato, che con un comunicato ha snocciolato i dati Auditel ottenuti dalle proprie reti generaliste.

Ascolti Rai inizio 2022, la share è cresciuta dello 0,8%

La Rai, in prima serata, ha ottenuto una share media migliore rispetto a quella avuta nello stesso periodo di tempo dello scorso anno. Rai 1, Rai 2 e Rai 3, infatti, hanno ottenuto una quota di pubblico complessiva del 32%. Lo scorso anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio, la share media complessiva dei canali si era fermata al 31,2%.

Ma l’aumento degli ascolti Auditel ottenuti dalla Rai non si limita alla sola prima serata. La TV di Stato ha ottenuto una share in crescita anche nell’intera giornata. A tal proposito, la quota complessiva di pubblico raggiunto è del 29,9%. Dato in crescita dello 0,3% rispetto allo scorso anno.

Ascolti Rai inizio 2022, l’aumento dell’Auditel trainato da Rai 1

L’aumento dei dati di ascolti della Rai nei primi mesi del 2022 è dovuto, in particolar modo, all’audience ottenuta da Rai 1. La rete ammiraglia, guidata dal Direttore Stefano Coletta, ha ottenuto in prima serata una share media del 20,8%. Dato più alto dell’1,4% rispetto allo scorso anno, quando la percentuale media era ferma al 19,4%. A trainare tale dato sono i prodotti dell’intrattenimento e della fiction, che hanno ottenuto un incremento della share rispettivamente del 2,5% e dell’1%.

Il successo Auditel di Rai 1 nei primi mesi del 2022 non si limita alla sola prima serata. La rete ammiraglia ha ottenuto una share media del 18,3% nell’intero arco della giornata. Anche questa percentuale è in aumento dell’1,1% rispetto a quella ottenuta nello stesso arco di tempo dello scorso anno. Tali dati Auditel di Rai 1 sono in parte merito del successo ottenuto dal TG1. L’edizione delle 13:30 del telegiornale, infatti, ha ottenuto una share media dello 0,7% in più rispetto a quella ottenuta lo scorso anno. In crescita anche la share dell’edizione delle 20:00, che ha ottenuto una crescita dello 0,4% .

Ottimi anche i dati ottenuti sul versante digitale

Osservando i dati di ascolti del TG1 nei primi mesi del 2022 spicca l’aumento ottenuto nel mese di maggio. In tale periodo di tempo, il telegiornale della rete ammiraglia Rai ha ottenuto un incremento del 2,1% nell’edizione meridiana. Più contenuto, ma comunque consistente, l’incremento ottenuto nel TG1 delle 20:00, che ha avuto una share in crescita dell’1,1%.

Infine, la Rai in questo inizio 2022 ha ottenuto ottimi riscontri anche sul versante digitale grazie a Rai Play. Nei primi cinque mesi dell’anno la piattaforma ha ottenuto un aumento del 25% del tempo speso dagli utenti per la visione di contenuti in diretta. Incremento ancora maggiore per i contenuti on demand, che ha ottenuto un +33%. Buoni i dati ottenuti anche per quanto riguarda le visualizzazioni. Queste, infatti, sono aumentate del 13% per gli eventi in diretta e del 25% per i contenuti on demand.