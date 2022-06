Name That Tune diretta 3 giugno: ultima puntata, vincono le donne con Orietta Berti

Condividi su

Venerdì 3 giugno, in prima serata su Tv8 va in onda la sesta ed ultima puntata di Name that tune- Indovina la canzone. Conducono Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Sono due le squadre che si sfidano. La prima tutta al maschile è formata da Francesco Facchinetti, Jake La Furia, Paolo Conticini e Pierpaolo Pretelli. L’altra, invece al femminile, è composta da Orietta Berti, Giulia Salemi, Paola Barale e Bianca Atzei.

Name That Tune, diretta 3 giugno, ultima puntata

Ciro Priello dopo aver salutato i concorrenti, dà il via alla puntata con il primo gioco, Playlist.

La band dal vivo interpreta alcuni brani e le squadre devono individuare il titolo.

La prima categoria è storie al capolinea, infatuazione, utopia, hit mondiale, Disco 80 ed altri temi.

Le donne sono molto agguerrite e riescono ad indovinare più brani rispetto agli avversari. Vincono le donne con 7 punti contro 3 degli uomini.

Nel secondo gioco un componente della squadra rimane in postazione mentre gli altri devono imitare dei brani. Giulia Salemi indossa le cuffie mentre le altre cercano di aiutarla. Passa poi il testimone a Bianca Atzei. Entrambe indovinano nel totale 8 brani.

La sfida ora è per gli uomini. Ad indovinare i brani inizia Jake la Furia che indossa le cuffie.

Le canzoni scelte per rendere più facile il gioco fanno parte solo del repertorio della musica italiana. Questa manche è vinta per 1 solo punto in più dagli uomini. Entrambe le squadre hanno guadagnato finora nun jolly ciascuno.

Name That Tune, il cantante misterioso

Il terzo gioco è il Cantante misterioso. Il primo artista, di cui appare solo l’ombra, è visibilmente un uomo. Stando ai suggerimenti, fa parte di un gruppo e ha partecipato a Sanremo. Cominciano gli uomini che indovinano di chi si tratta. E’ uno dei componenti dei Neri per caso che regalano al pubblico Le Ragazze.

La seconda ombra è invece individuata da Orietta Berti. E’ Pino D’Angiò che canta il suo successo Ma quale idea.

Anche la terza ombra è un personaggio maschile. Ha più di 50 anni e non ha mai partecipato ad alcun reality e non ha mai gareggiato a Sanremo. Indovina Paola Barale, è Gianni Celeste.

Inevitabile cantare Tu Comm’a MMe (Povero Gabbiano), brano del 1988 tornato al successo grazie a Tik Tok.

La manche è vinta dalle donne che conquistano un altro jolly. Il prossimo gioco è il Lip Sync Duel. La prima ad esibirsi è Giulia Salemi che deve imitare Shakira, solo nelle movenze, in Whenever, Whenever.

Pierpaolo Petrelli invece deve ripetere la coreografia di Bruno Mars in Uptown Funk.

Il pubblico ha scelto come vincitore Pierpaolo Petrelli. Agli uomini va il jolly.

Gli altri giochi, Rkomi

Il prossimo gioco è Canzone recitata. Fabio Balsamo, travestito da Amleto, recita dei versi di alcuni brani della musica italiana. Tra le canzoni scelte Regina di cuori, Gelato al cioccolato, Infinito, Voglio andare a vivere in campagnia.



I più preparati sono gli uomini che vincono la manche conquistando un altro jolly. Sono attualmente in vantaggio con 3 jolly contro i 2 delle avversarie.

Entra in studio Rkomi che interpreta dal vivo Insuperabile.

E’ il turno dell’Asta musicale, gioco chiaramente ripreso dallo storico Sarabanda. Il primo indizio recita: “Se fosse astrofisica sarebbe supernova mentre il suo cammino si esaurisce”. Indovina Francesco Facchinetti con Quando una stella muore di Giorgia.

Il secondo è “C’è chi si chiude in casa e chi esce con gli amici, Succede d’estate e ci siamo passati tutti”. Le donne indovinano il brano esatto. E’ Notte prima degli esami di Antonello Venditti.

Segue “Raggiante ma non celeste, la bionda e o la mora lo amano…Per sempre”. Bis per le donne con Diamante di Zucchero.

Quarto indizio recita: “Una giornata tutt’altro che umana”. Jake La Furia la indovina con una, Domenica Bestiale di Fabio Concato.

Gli altri indizio riportano a La Donna cannone, Pronto a correre. Vincono le donne che conquistano un altro jolly. Al momento sono in perfetta parità.

Name That Tune, il Sette x Trenta

Ultimo gioco di Name That Tune è l’indimenticabile Sette x Trenta, ripreso sempre da Sarabanda. Si sfidano per primi Orietta Berti e Francesco Facchinetti.

I brani scelti sono pressoché molto semplici. Sono infatti soprattutto canzoni italiane e facilmente intuibili. Con facilità vince Orietta Berti e la squadra delle donne.