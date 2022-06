Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 6 al 10 giugno 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni del 6-10 giugno della serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 6-10 giugno – anticipazioni

Cesur è accecato dalla rabbia e vuole uccidere Riza a tutti i costi, anche se questo significa perdere Suhan e il figlio. Riza nel frattempo si è nascosto, ma Cesur riesce a trovarlo grazie all’aiuto di Ziya, il direttore dell’hotel, che su richiesta di Tahsin, gli svela dove si nasconde Riza. Una volta trovato, Cesur però non riesce a ucciderlo pensando alle conseguenze che il suo gesto comporterebbe.

Cahide rivela a Reyhan che è stato Tahsin a uccidere Salih e, questa, per vendicarsi, accoltella Tahsin che, nella caduta, sbatte violentemente la testa. Viene portato d’urgenza in ospedale, dove l’intervento andrà comunque a buon fine. Ahsin ha perso la memoria. I dottori si raccomandano di evitargli nuovi traumi. Suhan e Korhan decidono di tornare a casa del padre cercando di nascondergli gli ultimi avvenimenti. Cesur decide di andare con lei. Suhan trova nel telefono del padre alcuni messaggi di Adalet e d’accordo con Cesur lo fa consegnare a Serhat.

Brave and Beautiful trama episodio 7 giugno

Il procuratore scopre che i messaggi sul cellulare di Tahsin provengono da un telefono in possesso di Riza. Quando viene interrogato, Riza confessa che è lui l’autore dei messaggi ma li ha inviati solo per sollevare il morale del cognato e dargli una speranza. Nel frattempo Hulya cerca di approfittare della situazione raccontando a Tahsin che loro due hanno una relazione. Cesur, convinto che Riza abbia ucciso Adalet, vuole a tutti i costi che venga arrestato, ma il procuratore Serhat non ha prove sufficienti.

Così, decide di mettere in guardia i cittadini di Korludag e dichiara pubblicamente che Riza è un assassino, mandandolo su tutte le furie. Intanto, alla tenuta Korludag tutti fingono un’armonia che non c’è per non turbare Tahsin che ha perso la memoria, ma l’uomo inizia a scoprire piccoli frammenti di verità. Quando Riza si reca dal Procuratore per denunciare Cesur, Serhat fa scattare la sua trappola: confida a Riza di sospettare che Cesur sia l’assassino di Adalet e gli dice che sarebbe utile ritrovare il cadavere della donna per poterlo incastrare.

Riza cade nel tranello e inizia a darsi da fare, con l’aiuto di Turan, per condurre Cesur nel luogo dove è sepolta Adalet. Nel frattempo, chiede a Suhan di incontrarla e la donna, d’accordo con la polizia, accetta di vederlo nella casa di Nisantasi.

Trama episodio 81 giugno

Suhan riesce a far cadere in trappola Riza e a farlo arrestare. Cesur, d’accordo con il procuratore, riceve da Riza le istruzioni per trovare il cadavere di Adalet. Riza è convinto che Cesur sia stato arrestato, ignaro di essere caduto in un’altra trappola. Hulya, fuori di sé, va a cercare suo figlio a casa di Bulent. Turan aiuta Riza a fuggire durante un trasferimento. A quel punto, Serhat decide di mettere degli agenti a sorvegliare la casa di Cesur 24 ore su 24. La voce della morte di Adalet si sta diffondendo in tutto il paese, ma il medico consiglia alla famiglia di non dire nulla a Tahsin. Suhan cerca di distrarre Cesur iniziando i preparativi per il matrimonio.

Tahsin si reca da solo in azienda, ma trova una situazione completamente diversa da quella che ricordava: Korhan è ora sia il presidente del consiglio direttivo che il proprietario. Hulya chiede aiuto a Turan per ritrovare Zafer, ma, in cambio di soldi, l’uomo viene convinto da Bulent ad allearsi con lui per vendicarsi di Cahide e di Hulya.

Brave and Beautiful trama episodio 9 giugno

Turan recupera il bambino di Hulya, ma le fa credere che il rapimento di Zafer fosse stato architettato da lui con la complicità di Cahide. Tahsin va a cena da Suhan e Cesur, dove ha dei flashback dell’incendio in cui ha rischiato di perdere la vita. Durante la cena, inizia a fare domande su Adalet, ma Suhan finge di non sapere nulla su di lei. Ufficialmente sanno solo che è andata via, molto lontano. Riza propone un gioco a Cesur. Se vuole trovarlo dovrà seguire una serie di indizi. Quando arriva nell’ultimo posto indicato aprendo una porta attiva un marchingegno costruito da Riza e viene raggiunto da un colpo di pistola.

Per sua fortuna indossava un giubbotto antiproiettile visto che stava agendo sotto la supervisione di Serhat. Korhan è deciso a chiedere il divorzio e Cahide si rivolge a Tahsin per fargli cambiare idea. Tahsin le offre il suo appoggio. Quando Tahsin le chiede di nuovo notizie di Adalet, Cahide s’inventa che si è trasferita all’estero e che si è sposata. Bulent ha un duro confronto con la madre in cui l’accusa di preferire Cesur a lui. Nel frattempo Riza, nonostante il fallimento del suo piano, trama ancora qualcosa per realizzare la sua vendetta.

Trama episodio 10 giugno

Cesur e Suhan stanno per sposarsi, ma Riza mette in atto una nuova trama per rovinare la loro felicità, coinvolgendo Bulent, Hulya e Cahide. Bulent racconta a Tahsin la verità su Cesur e l’uomo si precipita da Suhan, già in abito nuziale, a intimarle di non sposare il suo nemico, ma Suhan gli tiene testa. Intanto, qualcuno ha messo qualche sostanza nell’acqua di Suhan, che infatti, all’altare, sviene e deve essere ricoverata in ospedale.

Per fortuna, non perde il bambino, ma la situazione è critica. Cesur apprende da Sirin che Tahsin ha parlato con Suhan e corre a casa sua, furioso gli racconta tutte le sue malefatte e Tahsin si sente male. Suhan viene dimessa dall’ospedale e torna a casa. Korhan scopre che il padre è scomparso da ore dopo aver saputo tutta la verità da Cesur e va a cercarlo a casa di Mihriban. Mentre Riza sta per salpare su una nave che lo porterà all’estero verso una nuova vita, viene a sapere che Suhan non ha perso il bambino.

Brave and Beautiful 6-10 giugno, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza