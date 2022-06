Stasera in tv martedì 7 giugno 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 7 giugno 2022. Su Raidue, il reality Boss in Incognito, con Max Giusti. Su La7, l’attualità con Di Martedì, programma condotto da Giovanni Floris.

Stasera in tv martedì 7 giugno 2022, Rai

Su Raiuno, alle 2o.30, Calcio Nations League: Italia- Ungheria. Secondo appuntamento della fase eliminatoria della Nations League per gli Azzurri allenati da Roberto Mancini. Allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena affrontano questa sera l’Ungheria, che presenta in panchina il tecnico italiano Marco Rossi. La nazionale detentrice del trofeo è la Francia.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Boss In Incognito. Il protagonista di stasera è Ugo Pellegrino, amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale specializzato nella costruzione di yacht di lusso. Per una settimana ha deciso di lavorare sotto mentite spoglie assieme ai propri dipendenti. Al timone del programma ritroviamo Max Giusti.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Le ultime mosse di Putin, i massacri che si susseguono in Ucraina, le mosse diplomatiche delle potenze occidentali: di tutto questo si parla nello studio di Bianca Berlinguer. Continua a far discutere intanto la decisione della conduttrice di ospitare spesso posizioni filorusse all’interno del programma.

Programmi La7, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di Martedì. Giovanni Floris stasera propone la penultima puntata della stagione. Dopo la divertente copertina con Luca e Paolo, si torna purtroppo a parlare del conflitto fra Russa e Ucraina e delle sue conseguenze sull’economia mondiale.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Primo appuntamento crociera. Dopo una delusione, Francesco spera di trovare la dolce metà durante la crociera. Poi è il turno di Elisabetta, romagnola passionale in cerca di una rivincita. Flavio Montrucchio commenta l’andamento del viaggio.

I film di questa sera martedì 7 giugno 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Andrea Di Stefano, The informer – Tre secondi per sopravvivere, con J. Kinnaman. Pete Koslow, ex soldato, viene reclutato dall’Fbi per una missione sotto copertura. Deve incastrare il Generale, boss della droga del clan polacco a New York. Ma qualcosa va storto.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore, con Giulio Pranno. Vincent, sedicenne affetto da autismo, vive a Trieste con la madre e il padre adottivo. Quando il padre naturale si rifà vivo, decide di seguirlo in un viaggio attraverso i Balcani.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1965, di Luigi Comencini, Il compagno Don Camillo, con Fernandel, Gino Cervi. A Brescello (Reggio Emilia) si festeggia il gemellaggio con un paesino dell’Urss. Dopo aver tentato di sabotare l’evento, don Camillo (Fernandel) riesce ad aggregarsi in incognito al viaggio celebrativo in Urss organizzato da Peppone (Gino Cervi), sindaco comunista di Brescello.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1998, di e con Robert Redford, L’uomo che sussurrava ai cavalli. Un incidente a cavallo segna profondamente la giovane Grace MacLean e il purosangue che cavalcava. La madre Annie chiede aiuto a Tom Booker, grande esperto di cavalli.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, di Andy e Larry Wachowski, Matrix revolutions, con Keanu Reeves, Monica Bellucci. Imprigionato tra il mondo virtuale e quello reale, Neo fa una serie di scoperte. Liberato da Trinity, propone alle macchine un’alleanza. Queste però sferrano un attacco ai ribelli.

La5 – Cine34

Su La 5, alle 21.10, il film fantastico del 2008, di C. Hardwicke, Twilight, con Robert Pattinson, Kristen Stewart. Nuova in città, Bella s’innamora di un compagno di classe. Quando scopre che il giovane è un vampiro, ne accetta la diversità, ma arrivano altre creature della notte.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1989, di Carlo Verdone, Il bambino e il poliziotto, con Federico Rizzo, Carlo Verdone. Il commissario di polizia Carlo Vinciguerra si ritrova a dover fare da balia a Giulio, il figlio di una donna che ha fatto arrestare. Il piccolo gli complicherà la vita.

Stasera in tv martedì 7 giugno 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2007, di Doug Lefler, L’ultima legione, con Colin Firth, Ben Kingsley. Anno 476 d.C. Roma è in mano ai Goti e l’ultimo erede di Cesare viene fatto prigioniero: un gruppo di fedeli all’impero, guidati da Aurelio, parte per tentare di salvarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Rodrigo Garcia, Quattro buone giornate, con Glenn Close, Stephen Root. Deb è una madre che in passato ha trattato duramente la figlia tossicodipendente Molly. Deciderà di aiutarla a riabilitarsi: sarà una sfida lacerante per entrambe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson, Teresa Ruiz. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di William Monahan, London Boulevard, con Colin Farrell. Mitchel è appena uscito di prigione e vuole restare pulito. Ma alcuni amici, coinvolti con la malavita londinese, lo minacciano per costringerlo a riunirsi a loro.