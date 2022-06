Isola dei famosi 2022, 6 giugno, diretta: l’arrivo delle Piratesse

Condividi su

Questa sera, 6 giugno 2022, alle ore 21:45 su Canale 5 torna in diretta l’Isola dei famosi 2022. La nuova edizione del reality show è condotta da Ilary Blasi con l’aiuto degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Inviato sull’Isola: Alvin

Isola dei famosi 2022, 6 giugno, diretta

Inizia il programma. Negli scorsi giorni ci sono state molte polemiche legate all’assenza di alcuni naufraghi ed in particolare di Blind, Guendalina ed Alessandro, che dopo il ritiro non erano più comparsi in diretta. I tre stasera sono presenti in studio.

Grande attesa per lo sbarco delle Piratesse, Soleil Sorge e Vera Gemma. Le due nuove naufraghe promettono di portare scompiglio e di creare nuove dinamiche. Soleil e Vera potranno comporre una propria squadra di naufraghi “da proteggere”. Il team Vera ed il team Soleil si scontreranno per avere privilegi.

Soleil e Vera sono accolte con entusiasmo, ma Carmen mette subito in chiaro che non è intenzionata a condividere il cibo con loro.

Isola dei famosi 2022, 6 giugno, Lory contro tutti

Si passa a parlare degli scontri tra naufraghi veterani. Col passare delle settimane le tensioni sono sempre più evidenti. Lory Del Santo è sempre più isolata ed è molto criticata dai suoi compagni, soprattutto da Edoardo: “Lory è la persona più bugiarda che conosca”. Nick e Vera la difendono. Soleil, al contrario, si schiera con Tavassi ed il resto del gruppo.

Anche Luxuria si scaglia contro la Del Santo, accusata di essere attrice e manipolatrice. Momento televoto: l’eliminata di questa sera è proprio Lory, che dà il suo bacio di Giuda a Luca.

Soleil e Vera compongono le proprie squadre:

Team Soleil: Edoardo, Nicolas, Estefania, Carmen e Maria Laura

Team Vera: Nick, Marco, Luca, Gennaro e Mercedesz

Isola dei famosi 2022, sfida tra squadre

Iniziano subito le sfide tra squadre. Soleil e Luca affrontano la prova dell’Uomo vitruviano. La Sorge conquista pane e salame per il suo team.

La squadra di Vera affronta una catena di salvataggio. Gennaro, rimasto ultimo, finisce dritto in nomination.

Carmen riceve una bella sorpresa: ha la possibilità di parlare con suo figlio Alessandro, in diretta dallo studio. Il loro confronto è agrodolce per la Di Pietro, che scopre che in Italia – oltre a studiare – il figlio frequenta molte ragazze e va a ballare in discoteca.

Si passa a parlare di Nicolas e Nick, che sembrano sempre più distanti. Vaporidis accusa Nick di essere cambiato e di comportarsi da opportunista. Nick si difende spiegando che ritiene che Nicolas e molti degli altri compagni abbiano atteggiamenti sbagliati anche a causa della fame sempre maggiore.